北市府攝影被控PTT網軍　他亮「顏色」：想打柯文哲卻打到自己人

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

PTT創站人杜奕瑾近日抓到一名網友「LoveError」造謠全家染疫等，PTT紅人「四叉貓」劉宇2日表示，網軍疑似台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞。對此，陳柏瑞馬上發文澄清，「如果查到LxxExxxx是我就離職」。

杜奕瑾日前抓到「LoveError」造謠，在1月22日發文帶女友出去玩，卻在5月26日發文妻子及個孩子染疫，大罵1999、1922及區公所都打不通，「X你的塔綠斑，全家都被祝福，小孩都是案例數字」。他追查「LoveError」的抹黑事件後，發現「going90」「going70」「a45806722」「sinju1204」等帳號都曾使用『117.56.178.81』的IP發文，且這IP位於台北市政府內。

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對此，四叉貓1日發文指出，IP位置相同並不代表是同一個人，因此他開始肉搜，發現其中一個帳號「a45806722」曾經說自己的作品名稱叫做《原來，臺北，這麼美》，而該作品的作者叫做「陳柏瑞」，同時也是柯文哲隨行攝影，「該帳號有些推文是在上班時間（非午休）發的，看來在北市府上班挺輕鬆der」。

▲四叉貓點名陳柏瑞疑似網軍。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）



「先說結論，我不是網軍」，陳柏瑞1日發文澄清，如果查到「LxxExxxx」是他就離職，如果不是他，請所有影射他的網軍也要為自己的言論負責。

陳柏瑞直言，「我家都投綠的，包括我；我還上過周玉蔻女士的節目；還是我要貼出我國中時跟謝長廷院長拍攝的照片、周玉蔻女士還訪問過我的《原來，臺北，這麼美》紀錄片、參加牽手護台灣的照片與大學時蔡英文總統在我衣服上簽名的照片，大家才會相信我不是攻擊綠營的網軍？」

他說，只因自己的工作身分特殊，就在未經查證、不等調查結果的情況下，被隨便拉出來打，「把我連名帶姓爆出來，他們可能想打（柯）文哲，卻沒想到結果可能打到自己人」，「這就是我前幾天在網路上說，希望這個國家對於不同言論可以更加包容的地方。」

陳柏瑞坦言，他是PTT的資深鄉民，「我必須道歉的是我在上班上PTT，這是我錯誤的地方，我必須跟大家道歉。因為我在上班時間上網做非公務的事，我錯就承認」，最後他也反問「我就問，網軍會留真名嗎？」希望網友們可以理性思考，「我以前總覺得一些明星怎麼抗壓性這麼低，可能老天爺就是要讓我知道這不是一般人可以承受的吧，還是很難過。」

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