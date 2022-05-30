超速48公里罰單「漆黑一片」超毛！他驚：鬼才看得到　警方說明了

▲有網友到超速罰單，上頭的照片卻讓他傻眼了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

收到這種罰單是要考驗視力嗎？一名網友分享一張去年收到的罰單，只見他在宜蘭某路段超速48公里，要罰2000元，然而罰單上的照片卻幾乎是「一片漆黑」，幾乎看不到騎士與車輛在哪，僅能從白色上衣勉強辨識出騎士位置，更不用說要看出車牌號碼是多少，讓他不禁傻眼，「只有鬼看得清楚相片裡的牌照」。對此，警方也出面說明了。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一張罰單，只見他在去年7月10日清晨5點多，騎乘重機行經蘇澳鎮台9線117K新澳隧道處時，被測速照相機側得時速是88公里，由於該出速限為40公里，他超速48公里，因此遭依道路交通處罰條例判處2000元罰緩，不過，罰單中的照片卻讓他相當傻眼，因為照片裡全是雜訊，一片漆黑根本看不出駕駛和車輛在哪。

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原PO坦言，他當時確實有超速違規，因此也將罰緩繳交，沒進行申訴，不過還是想分享這誇張畫面，並直言「看看這辨識能力多好！只有鬼看得清楚相片裡的牌照」。文章一曝光，也讓不少網友紛紛留言，「這個印表機品質比我阿公觀落陰還不清楚」、「容我先通靈一下」、「應該去跟監理站要清晰照」、「看到半夜的無人罰單真的會毛」。

對此，警方表示，當時所寄送的違規舉發單相片是清晰可辨視的，但可能是因為遇熱或是碰到水等外來因素，才會造成照片糊掉的情況，若民眾有疑慮，可以進行申訴。

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