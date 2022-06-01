拒繳罰單勞保274萬！　生財工具「31台洗衣機被查封」他火速籌錢

▲新北市八里區某洗衣店積欠交通罰單、健保費等共274萬，遭新北處移送士林地檢署執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

想賴帳？新北市八里區某洗衣公司，其員工駕駛公司租賃小貨車屢次闖紅燈、超速違規停車等，共累積32萬5000元交通罰鍰，並積欠健保費53萬餘元及勞保費186萬餘元，總計滯納金額高達274萬餘元，經移送士林執行署後，發現該公司負責人並非無營收，而是惡意積欠，因此將現場31台營業用洗衣機張貼封條查封，負責人見生財工具遭查封，立刻前往繳納。

士林分署表示，該家洗衣公司員工2020年1月4日、19日、2月5日及4月15日駕駛公司租賃小貨車行經自強隧道時，超速，因而四度被新北交裁處裁罰罰鍰共計8300元，另洗衣公司租賃小貨車，又因在其他時間、地點多次因闖紅燈、超速、違規停車及欠繳通行費等違反道路交通管理處罰條例規定遭裁罰，總計累積交通罰鍰達32萬5千元，不僅如此還積欠健保費53萬餘元及勞保費186萬餘元，共計274萬餘元，經新北交裁處、衛生福利部中央健康保險署及勞動部勞工保險局等機關移送士林分署執行。

▼業者急籌180萬元現金繳納另請求分期。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署經查發現該洗衣公司目前仍對外營業中，但查扣該公司帳戶發現卻無相當營收入帳，顯有可疑，5月13日執行同仁會同移送機關代理人前往該公司實際營業工廠，發現廠內5名員工，正在趕工洗衣準備出貨交付客戶。

執行同仁現場致電洗衣公司負責人，但對方卻表示無法到場處理，經詢問在場員工表示，公司持續有接客戶的訂單，方式多由負責人自行遞名片招攬，再由司機載送洗好的衣物及向客戶收取現金貨款，員工的薪資也都是由負責人以現金發放。

▼洗衣公司放任積欠勞保罰單，經士林分署強力執行後，前往乖乖繳納。（圖／記者黃宥寧翻攝）

執行同仁研判該洗衣公司並非沒有收入，只是負責人放任公司積欠高額勞、健保費及大量交通罰單，除了嚴重影響公司員工權益，且有違交通正義，實有強化執行必要，立刻將現場31台營業用洗衣機一一張貼封條查封，並禁止洗衣公司再為任何使用。

洗衣公司負責人驚覺事態嚴重，隨即在5月23日委任代理人先行繳納80萬元，5月27日親到士林分署繳納100萬元，同時就剩餘約94萬餘元款項請求辦理分期繳納，共分19期，按月繳納約5萬元，並由負責人個人書立擔保書以為擔保，經移送機關同意及士林分署核准後，也立即同意洗衣公司就31台洗衣機啟封，恢復正常運轉，以兼顧洗衣公司員工之生計，全案終告順利落幕。