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Discovery+宣布製作《Johnny vs Amber》官司紀錄片！網狂求1片段

▲▼強尼戴普（Johnny Depp）和安珀赫德（Amber Heard）的官司，將請出前女友凱特摩絲（Kate Moss）作證。（圖／路透）

▲強尼戴普勝訴，將可以從前妻那拿到約台幣3億的賠償金。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控誹謗，最終男方勝訴，洗刷6年來「家暴男」臭名。對此，華納兄弟旗下的Discovery+宣布要將這場官司製作成紀錄片，內容會採訪雙方的團隊、證人及親友，強尼及安珀也會各自錄音、錄影參加，讓網友直呼「失之 Disney，收之 Discovery」並跪求一定要有「床上大便」的片段。

Discovery+過去曾將強尼戴普在英國對《太陽報》提出誹謗的官司過程，製作成《Johnny vs Amber》，這次也與Optomen TV合作，將把這場全球關注的毀謗官司製作成紀錄片。Discovery+預定，會將這場官司拍成上下兩集，講述兩人從交往到鬧上法院的過程，且雙方的律師團隊、證人都會出現，強尼及安珀也會現身。

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▲▼安珀赫德法庭焦慮咬手，妹妹惠特妮也是觀眾，強尼戴普律師開心擁抱。（圖／路透）

▲安珀赫德在法庭上焦慮地咬手。（圖／路透）

Discovery副總裁萊爾萊科克 (Clare Laycock) 表示，粉絲、社會大眾對於強尼戴普與安柏赫德之間的關係有著巨大的分歧。因此，他們製作這部紀錄片的目的，就是想從各個角度去探討，希望觀眾可以放下看八卦的心態，去了解兩個當事人以及其中複雜的人性故事，選擇你想相信的那一方。

網友得知消息後紛紛留言，「失之Disney，收之Discovery」、「華納真的很會XDDD」、「我看以後可能會變成法律系的上課案例教材」、「賺爛了賺爛了」、「財富密碼出現啦」、「華納扳回一城」、「之前拍的第一集立場偏Amber，imdb現在被刷到不到4分了」、「可以各50大板那也是進步阿，之前都被洗成都船長的錯」。

也有網友要求紀錄片中一定要有一個片段，「大便片段有VR版本嗎？」「會有床上大便的紀錄畫面嗎」、「大便片段一定要剪到預告裡面」、「笑死，大家都想看床上大便」、「希望可以重現拉屎在床上那一幕」。

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