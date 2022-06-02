　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

買30元零食！女童哭求退款：爸爸會打我　下秒父竟「狠甩店員耳光」

女童父親甩了店員一個耳光。（圖／翻攝沸點視頻）

▲女童父親甩了店員一個耳光。（圖／翻攝沸點視頻）

圖文／CTWANT

大陸遼寧一名小女孩日前到超市買了7元（人民幣，約新台幣30元）零食，事後哭哭啼啼來請店員退貨，並表示如果不能退錢，爸爸會打她，店員也讓小女孩全額退款，沒想到女孩爸爸竟登門詢問「誰幫她結帳的？」並甩了店員一個耳光，造成對方腦震盪。

綜合陸媒報導，遼寧大連一名小女孩前往當地超市買了7元（人民幣，約新台幣30元）零食，過了半小時，女孩卻哭哭啼啼前來請求店員退款，並表示「能不能退錢，不然爸爸會打我」，周姓收銀員得知後，經過老闆同意，便全額退款。

沒想到過沒多久，女孩的父親來到超商詢問櫃檯「誰幫她結帳的？」周姓收銀員坦承是自己，竟遭到女孩父親賞了一記耳光，同時邊打邊罵，超市老闆娘趕緊報案並上前阻止。

據悉，周姓收銀員被打到腦震盪，醫藥費及伙食費共計5千元左右（人民幣，約新台幣22000元），起初女童父親有道歉，表示自己跟妻子離婚，酒後情緒失控才鑄成大錯，但之後就再也沒有關心，也未出面和解。目前，該家長已被警方給予3日行政拘留的處罰。

延伸閱讀
幸運男中20張發票「爽領1.6萬」　網揭疑點：小心國稅局查水表
彰化出現「天選之童」　全家只有他陰性…獨住2樓超堅強
許孟哲要求幫綁鞋帶　「保母」豆花妹不服：我有人權

ET快訊
快訊／三重驚傳血案！1男遭砍傷重倒血泊　兇嫌負傷逃逸
快訊／下班注意！洲美快速道路嚴重車禍！車流回堵
IP在北市府！網軍造謠「妻、3孩確診送醫」　柯文哲：一週內查
6歲腦癌女童確診後捧畫作現身！　父：她都勇敢承擔
新北81分鐘錄音檔　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪
柯文哲自曝確診出現後遺症　「前幾天很明顯」
國防大學遠距男女學生「活春宮」！　同學側錄外流慘了
快訊／收購公墓旁廢車　車廠員工拆解驚見「腐爛男屍」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

商討25年普丁終於點頭　中吉烏鐵路計劃明年開工

高顏值媽拍婚紗照！兒子被誤會成丈夫…化妝師傻眼：我信你個鬼

美防長稱「有意擴大對台軍售與培訓」　趙立堅：嚴重侵犯中國主權

買30元零食！女童哭求退款：爸爸會打我　下秒父竟「狠甩店員耳光」

箱海撈包裹！「上百紙箱堆路邊」防接觸　她嘆像在逛菜市場

陸：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」　美方應恪守一個中國原則

亞馬遜Kindle預告「退出中國」　明年7月起有閱讀器也沒書可買！

香港下週將把猴痘列為「須呈報傳染病」　正籌備購買疫苗和藥物

韓海軍將參加2022年「環太軍演」 參演軍力規模32年來最大

西方媒體稱「中國在南太遭遇挫折」　陸官媒：酸葡萄心理

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

商討25年普丁終於點頭　中吉烏鐵路計劃明年開工

高顏值媽拍婚紗照！兒子被誤會成丈夫…化妝師傻眼：我信你個鬼

美防長稱「有意擴大對台軍售與培訓」　趙立堅：嚴重侵犯中國主權

買30元零食！女童哭求退款：爸爸會打我　下秒父竟「狠甩店員耳光」

箱海撈包裹！「上百紙箱堆路邊」防接觸　她嘆像在逛菜市場

陸：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」　美方應恪守一個中國原則

亞馬遜Kindle預告「退出中國」　明年7月起有閱讀器也沒書可買！

香港下週將把猴痘列為「須呈報傳染病」　正籌備購買疫苗和藥物

韓海軍將參加2022年「環太軍演」 參演軍力規模32年來最大

西方媒體稱「中國在南太遭遇挫折」　陸官媒：酸葡萄心理

亞洲一哥孫興慜奪英超金靴卻無緣年度最佳　球迷批：種族歧視

美真實確診數超越官方30倍！落差主因曝光　哈佛醫：簡直是在玩火

快訊／三重驚傳血案！1男遭砍傷重倒血泊　兇嫌負傷逃逸

宋智雅消失4月重啟IG發文　穿著風格變一個人「只穿白T、牛仔褲」

理財周刊／聯發科為台股觀察指標

興大畢聯前會長涉吞172萬　「要學生面對問題」校方不幫全額代墊

公婆幫忙買房！人妻卻被「當傭人抵房租」：假日也不能喘氣

理財周刊／烤雞陷阱

國中會考6／4、6／5豐原高中369人補考　家長不得陪考

路上巧遇小燕子馬桶！她抬頭遭「臭臉怒瞪」秒發抖：我沒有要偷啦

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

更／四川發生「規模6.1地震」　已知1死

347元小龍蝦吃到飽！4男生4hrs狂嗑40公斤

娶30歲輕熟女　上床驚比男人擅長

Vtuber自爆遭拐賣淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

她借200萬救癌夫！卻發現他偷打賞女主播2200萬

實測在陸做PCR！人龍竟看不見尾

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

周圍山體崩塌險砸死居民

四川地震局：蘆山規模6.1地震　屬2013年餘震

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

像極了燒燒果實！ 陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

少年跟父母吵架　怒從37樓外牆爬到3樓

小米電視螢幕180度「鞠躬式」整面脫落 一週兩起客服稱「罕見案例」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

快訊／今暴增144死！本土+76967

快訊／安珀赫德決定上訴！

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面