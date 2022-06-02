買30元零食！女童哭求退款：爸爸會打我　下秒父竟「狠甩店員耳光」

▲女童父親甩了店員一個耳光。（圖／翻攝沸點視頻）

圖文／CTWANT

大陸遼寧一名小女孩日前到超市買了7元（人民幣，約新台幣30元）零食，事後哭哭啼啼來請店員退貨，並表示如果不能退錢，爸爸會打她，店員也讓小女孩全額退款，沒想到女孩爸爸竟登門詢問「誰幫她結帳的？」並甩了店員一個耳光，造成對方腦震盪。

綜合陸媒報導，遼寧大連一名小女孩前往當地超市買了7元（人民幣，約新台幣30元）零食，過了半小時，女孩卻哭哭啼啼前來請求店員退款，並表示「能不能退錢，不然爸爸會打我」，周姓收銀員得知後，經過老闆同意，便全額退款。

沒想到過沒多久，女孩的父親來到超商詢問櫃檯「誰幫她結帳的？」周姓收銀員坦承是自己，竟遭到女孩父親賞了一記耳光，同時邊打邊罵，超市老闆娘趕緊報案並上前阻止。

據悉，周姓收銀員被打到腦震盪，醫藥費及伙食費共計5千元左右（人民幣，約新台幣22000元），起初女童父親有道歉，表示自己跟妻子離婚，酒後情緒失控才鑄成大錯，但之後就再也沒有關心，也未出面和解。目前，該家長已被警方給予3日行政拘留的處罰。

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