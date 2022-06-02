韓海軍將參加2022年「環太軍演」 參演軍力規模32年來最大

▲美國海軍公布2020環太平洋軍演「沉船演習」。（資料圖／翻攝自YouTube／The War Zone）

記者任以芳／綜合報導

美國海軍和26個夥伴及盟國結束2022年「環太平洋」軍事演習的最後一次規劃會議，今年軍事演習將是世界上規模最大的海上軍事演習。陸官媒也非常關注周邊國家動向，並且引述《韓聯社》報導稱，韓國海軍將參加在美國夏威夷舉行的2022年「環太平洋」軍事演習，參演兵力規模創歷屆新高。

本年度「環太平洋」軍事演習將於6月29日至8月4日在夏威夷近海舉行。綜合美媒報導指出，將有來自27個國家的41艘艦艇、4艘潛艇、170多架飛機，以及近25000名人員將參加演習。今年「環太平洋」軍事演習將是世界上規模最大的海上軍事演習，各方將聯合進行反潛、反艦、製空戰等多種演訓。

▲2020環太平洋軍演。（圖／截圖自FB／RIMPAC）

陸媒也引述《韓聯社》報導，韓國海軍將參加在美國夏威夷舉行的2022年「環太平洋」軍事演習，參演兵力規模創歷屆新高。「環太軍演」參加部隊5月31日已從濟州海軍基地啟航。這是韓國海軍第17次參與，也是自1990年首次參演以來派出最大規模兵力。

此次韓國海軍派遣了「馬羅島」號兩棲攻擊艦、「世宗大王」號導彈驅逐艦以及「文武大王」號驅逐艦三艘艦艇參演。孫元一級柴電潛艇「申乭石」號、1架P-3海上巡邏機、2架山貓直升機、9輛兩棲裝甲突擊車以及韓國海軍陸戰隊1個登陸連隊、4個特種作戰群等1000多名官兵也將參加。

受限疫情影響，兩年一度的「環太平洋」軍事演習在2020年規模縮減。該軍演旨在召集太平洋地區的海軍和軍事力量。演習內容包括反潛作戰演習、兩棲作戰、人道主義援助訓練、導彈射擊、地面部隊演習等。演習重點在於加強未來可能協同作戰的部隊之間的配合。