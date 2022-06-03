KTV暢飲「深水炸彈」騎車　1動作引注意「酒測超標」友人連坐處分

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員在5月23日凌晨2時許，行經松江路時發現1台機車後座乘客沒戴安全帽，立刻尾隨其後等停車後上前盤查，發現女駕駛身上飄散濃厚酒味，事後酒測值達0.94，事後才坦承在KTV歡唱飲酒，還喝了「深水炸彈」，但卻騎車載朋友返家被攔查，後座女乘客也因未勸阻酒駕，被一併舉發。

警方調查，23歲的潘姓女騎士在5月23日凌晨2時許，騎乘機車載著23歲的簡姓女乘客，行經中山區松江路，因未戴安全帽引起警方注意，警方尾隨等待潘女停下機車立刻上前盤查，卻聞到潘女身上有濃厚酒味，隨即對潘女實施酒測，最後酒測值竟然高達0.94，警方當場依規定處理。

▲潘女在KTV歡唱飲酒，竟載著未戴安全帽的朋友返家，2人均被依規定開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

潘女事後被警方依照公共危險罪嫌，而後座的簡女則因為勸阻酒駕行為，依規定也要「連坐」受罰，恐將依規定處罰6千元至1萬5千元罰單，事後潘女向警方表示，與簡女2人是朋友關係，在大同區星據點喝酒歡唱，席間飲用啤酒以及多款烈酒，因為一時貪圖方便，竟騎車載簡女返家。

▲潘女在KTV歡唱飲酒，喝了啤酒以及多款烈酒，還騎車載朋友返家。（圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局2022年迄今，已取締酒後駕車256件，中山分局呼籲，酒後駕車往往造成無法挽回的悲劇，端午連假期間，警方將利用各式勤務時機，加強取締酒駕，提醒聚餐飲酒後，請善加利用計程車、酒後代駕及大眾運輸措施，切勿駕駛車輛並應注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將被連坐開罰。