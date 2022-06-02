鄭文燦出手也沒用！6歲腦癌女救命治療延誤19天　爸最擔心這件事

▲桃園6歲腦癌女「確診時間」通報失誤，爸含淚求救。（圖／翻攝咪咪與小搗蛋）

記者陳韻如／台北報導

桃園6歲腦癌女童小希因5月13日的確診通報有所錯誤，又在5月30日PCR採檢出陽性，導致小希的確診日期被定為5月30日，要再進行隔離14天，嚴重延誤了小希的腦癌治療，讓小希爸爸焦急發布千字文求救。對此，市長鄭文燦緊急回應，經確認，小希的情況應不會延誤到原定時間的治療。然而，因小希要做的治療必須排隊，目前排定6月8日才能進行治療，只希望屆時小希的病毒量能降到最低。

小希爸爸在臉書上發文表示，女兒小希因罹患腦癌，僅剩下一年的生命，但小希仍堅強面對各種治療，而近日，「我們走到了世界唯一治療孩童腦癌的方法，北榮的硼中子捕獲治療」，因為是臨床性質，需要衛福部許可與時間的申請，再加上治療使用清大的核子反應技術，輻射線的強度很強，需分兩次進行，日期分別於4月20日及5月20日。

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然而，在這期間小希媽媽確診，而小希也在5月12日出現發燒等症狀，隔日快篩呈現陽性，經線上掛號並請診所通報，在小希配合用藥及吃水果的情況下度過了難關，逐漸康復。然而，因小希預計今（2）日到北榮做頭部定位，因此5月30日先做了PCR採檢，結果卻是陽性，且5月13日的視訊看診、APP登記沒有完成，導致小希的確診日期被定為5月30日，要再進行隔離14天，不能進行醫療行為。

由於先前的治療已經有所延誤，如今卻又出現通報錯誤的情形，也讓小希爸爸相當焦急，「硼中子治療除了昂貴的費用，（還）需要時間串連，我們沒有時間，再差一點點就會前功盡棄」，小希因此又於1日再度PCR，希望病毒量有所降低，能夠盡快接受治療，但結果卻又是陽性。

小希爸爸提到，小希過去因為積極治療，病情有所控制，但近日的延誤，導致她又開始出現一些癌症相關的徵兆，例如走路開始出現歪斜等，這代表著癌細胞腫瘤可能又壓迫到小希的腦部神經，「我們真的沒招了」。

小希爸爸的貼文一出，桃園市長鄭文燦也立刻回應，「目前衛生局正在與當初執行視訊診療的診所確認5/13的就診狀況，如當時確定判定為陽性，則小朋友5/30做的PCR採檢結果即便是陽性，也可判為舊案。如此，就不會有解隔日期耽誤到療程的問題，衛生局也會協調榮總照原定日期進行癌症治療。希望小希能夠順利接受治療，平安健康！」

不過，由於小希1日的PCR結果仍為陽性，即便鄭文燦親自致電小希爸爸，小希的Ct值對後續治療已沒有任何影響，但因小希要做的硼中子治療，清大實驗室要求一定要是0病毒的情況下才能進行，這又讓小希的治療必須再度延後至6月8日，代表著原本計畫5月20日的硼中子捕獲治療，被迫延後了19天。對此，小希爸爸無奈表示，院方已經替他們插隊安排治療，現在只希望在6月8日的治療前，小希的病毒能降到最低，順利接受治療，否則一切將前功盡棄。