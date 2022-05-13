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萊豬案中央指4議會零檢出條款無效　大法官釋憲認合憲

▲▼萊豬案憲法法庭20220222，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲司法院長許宗力，宣判萊豬釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

立法院2020年底通過多項開放萊豬行政命令，台北、台中、嘉義市、台南4個地方議會訂出萊豬零檢出的自治條例，但中央認為有所牴觸而自治條例無效。4議會聲請大法官解釋，憲法法庭13日做出判決，認為食品殘留農藥物標準為中央權限，故中央宣告自治條例無效，並未牴觸憲法。

大法官決議受理本案後，針對本次爭議中的3項法令訂出3大題綱：1、《食品安全衛生管理法》授權中央主管機關訂定食品之殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央之事項？……2、依《憲法》規定，如中央開放進口含萊克多巴胺之豬肉，而地方亦得另行訂定自治條例，禁止於各該縣（市）或直轄市轄區內運輸、販售或使用含萊克多巴胺之豬肉，是否違背上開憲法規定？……3、《動物用藥殘留標準》第3條規定：「食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。」請衛福部說明：除本案所涉之萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」之其他動物用藥？全案並於憲法法庭行言詞辯論。

而經過大法官審理後，13日作出判決，主要項目有二。第一，大法官認為「進口肉品及其產製品殘留乙型受體素之安全容許量標準，屬中央立法事項。」第二，因此，大法官認為中央政府「衛生福利部就聲請人嘉義市議會，行政院就聲請人臺北市議會、臺南市議會、臺中市議會及桃園市議會，函告其所通過之各該自治條例無效或不予核定部分，並未逾越憲法賦予中央監督地方自治之權限範圍，均屬合憲。」

大法官在理由中指出，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素（包括萊克多巴胺）之安全容許量標準，涉及全國人民之健康及商品交易等自由權利，且為保障國內貨物之自由流通，上開安全容許量標準之訂定應有全國一致之性質，依《憲法》第108條第1項第18款、第148條等規定，屬中央立法事項。

此外，基於地方自治原則，大法官認為「直轄市、縣（市）為執行上開中央立法事項，於不牴觸中央法律之範圍內，固得制定自治法規；然各該地方法規如牴觸中央法律，有監督地方自治團體權限之各該主管機關自得依地制法相關規定，就各該自治法規函告無效或不予核定。」因此大法官認為衛福部不予核定4個地方議會萊豬零檢出的自治條例，作法並無違憲。

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