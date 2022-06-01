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痛批美把台推向危險　趙立堅：明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）昨率團訪台。大陸媒體提問指出，「如果美國官員給『台獨』分子繼續發送錯誤信號，是否會引發台海軍事衝突？」對此，大陸外交部發言人趙堅指出，美國說一套做一套，暗中慫恿台獨，把台灣推向危險，美國自身也將面臨嚴重後果。

趙立堅表示，「昨天我已經就美國國會有關的參議員竄訪台灣，闡明中方的嚴正立場。我想強調的是，當前台海局勢緊張的根源，是台灣當局倚美謀『獨』，和美方一些人搞以台制華。」

趙立堅指出，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持「台獨」勢力，這將把台灣推向危險境地，美國自身也將面臨嚴重後果。

▲▼總統蔡英文接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）時表示，美國正在計畫，由國民警衛隊與國軍進行合作。（圖／路透）

▲總統蔡英文接見美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）時表示，美國正在計畫，由國民警衛隊與國軍進行合作。（圖／路透）

美國聯邦參議員達克沃絲率團抵台訪問，並會見「總統」蔡英文，趙立堅昨糾正日立刻媒記者提問內容，「台灣只是中國的一個省，哪來什麼總統？」

據了解，蔡英文於31日上午接見達克沃絲，對於達克沃絲訪台表達誠摯歡迎，雙方也就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

達克沃絲曾於2021年6月疫情嚴峻之際與參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）等三人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗。達克沃絲二度訪台也是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團訪台後，時隔1個多月，美方再有重量級參議員赴台訪問。

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