全球超算最新排名曝光！　陸官媒揭「美獨霸原因」

▲ 奪冠的橡樹嶺國家實驗室的新型Frontier超算。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

搶在大陸之前，美國率先拿到了「全球首部百億億級超級計算機（簡稱E級超算）」的桂冠，並占據了全球超算TOP500排行榜第一的寶座。同時，該排行榜前十位中，美國占據了多達5個位置，而大陸止拿到了兩個，分別為第六和第九。

5月30日，全球超算TOP500排行榜發布最新排名，美國橡樹嶺國家實驗室的新型超算Frontier以絕對優勢超越日本的上屆冠軍「富嶽」，成功奪得世界最快超算的王座。

據了解，奪冠的橡樹嶺國家實驗室的新型Frontier在Linpack 基準測試下，達到1.102 百億億次浮點計算速度的峰值實測性能，相當於排名第二的日本「富嶽」（442千萬億次浮點計算速度）的兩倍還要多，比TOP500榜單上第2至8名性能的總和還要強。

橡樹嶺國家實驗室實驗室主任在新聞發布會上說，「世界上最快的超算也是最節能的，這簡直令人驚訝。」

全球超算TOP500排行榜每半年就要更新一次，大陸「天河二號」和「神威·太湖之光」也曾多次奪冠，在這場各國為搶先造出E級超算而投入巨資的「超級軍備競賽」中，這回大陸算是輸了嗎？

▲大陸「天河二號」超算受美國制裁影響較大 。（圖／翻攝 觀察者網）

陸官媒《環球時報》報導指出，這次全球超算TOP500排行榜，大陸新型超算Sunway Oceanlite和「天河三號」在Linpack基準測試中曾取得了超過1百億億次浮點計算速度的成績。

報導強調，「基於當前美國對於半導體行業的限制，中國沒有發布任何新的E級超算進展」。全球超算TOP500是根據各方主動報名提交的超算資料進行排名，大陸根沒有提交新超算的資料，所以榜單上才出現了「美國獨霸」的情況。

報導也批評，外界普遍認為，大陸對E級超算進展保密，就是為了防止來自美國的進一步限制。因為，大陸的E級超算是基於國內芯片設計，但在芯片製造方面仍可能受到美國的阻撓。

美國在超算領域全力打壓大陸，但在全球超算TOP500排行榜中，大陸上榜總數為173部，與上屆持平，而美國則從150部下降到126部。雙方的整體差距還在拉大。

最後，報導強調，「中國人是務實的，到底有沒有造出E級超算，我們心裏清楚，沒必要為了爭一口氣而引來美國的惡意製裁。這也暴露出中國在超算芯片硬件製造方面的缺陷，我們還需要繼續努力。」