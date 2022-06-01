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台版神鬼交鋒！無業男「小畫家」自製政大學歷　還冒充警察騙色

▲▼高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Map）

▲高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Map）

記者賴文萱／高雄報導

台版神鬼交鋒！國中學歷的42歲男子陳俊穎，過去曾購買警察制服假冒員警詐騙女子，後來更偽造政大畢業證書應徵某知名健身連鎖企業，錄取擔任專案經理。後來該家企業發覺有異，發函向政治大學查證，才揭露其犯行。該案經橋頭地院審理後，依偽造公印文罪，處有期徒刑3月，可上訴。

據了解，陳俊穎僅國中畢業，但他卻在104人力銀行網站填寫畢業於政大法律學系，後來也成功應徵上某知名健身連鎖企業，經錄取擔任專案經理，並持偽造的政大畢業證書報到任職，但僅工作半個月，領了2萬6,355元的薪水後就離職。事後，該家健身連鎖企業發覺有異，發函向政大查證，才揭露犯行。

陳俊穎到案後供稱，自己從網頁下載政大法律學系頒發給某學生的畢業證書檔案，利用小畫家軟體修改再列印出來。橋頭地院依偽造公文書罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣一仟元折算一日。可上訴。

事實上，陳俊穎過去詐騙花招百出，除了偽造政大文憑，還曾偽造台大碩士文憑、律師證，甚至還曾購買警察制服，假冒刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）的二線三星警官騙財騙色。

陳俊穎在2020年落網後陸續被判刑，沒想到他之後逕自改名為「陳俊聖」，與宏碁董事長同名同姓，似乎想隱匿過往劣跡，由於他已保釋在外，司法單位特別提醒，民眾務必要提高警覺。

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