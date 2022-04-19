恐怖鄰居突砍人！8刀全朝要命部位深及脊椎　幻聽男下場出爐

▲廖男因罹患思覺失調，認為鄰居辱罵自己而砍對方7、8刀，遭橋頭地院依殺人未遂罪，重判徒刑7年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一吳姓女子和28歲廖性男子為同一樓層鄰居，平日兩人無互動，廖男因罹患思覺失調症有幻聽，認為吳女經常辱罵自己，110年9月1日8時55分許趁吳女外出行經自己房門，追上前持水果刀砍吳女7、8刀，管理員聞聲搭救送醫並報案，吳女急救治療後無生命危險。經橋頭地院審理，廖男依殺人未遂罪，處徒刑7年6月。

吳女表示，平日與廖男完全沒有互動，案發當天經過他房門前，看到廖男房門敞開，隔著紗門正盯著她，她趕快走到電梯口準備搭電梯，廖男突然打赤腳衝出來站在她面前，說她侮辱他，吳女反問侮辱什麼，見廖男不語怒瞪，就說她要走了，廖男遂開始拿水果刀猛砍吳女頸部、頭部、胸腔等要害7、8下，造成吳女前頸傷口長達12公分、後頸傷口深達脊椎等多處刀傷，電梯走廊皆是大片血跡。管理員聽到吳女呼救，趕來協助報案，並叫救護車，急救治療後吳女病況穩定，共住院10天。

廖男在警詢時表示，吳女「經常在房間內隔著牆辱罵我」，心生不滿許久。案發當天，他又聽到吳女在罵他，所以等吳女出房門後，拿水果刀尾隨。

橋頭地院審查廖男過去就醫紀錄，顯示廖男有思覺失調症，長期有幻聽、關係妄想等症狀，會聽到他人辱罵聲，或以為鄰居、路人在談論自己。此次因受症狀干擾產生犯案動機，但從廖男和吳女的互動，及在警詢時能明瞭問題，辯解並主張有利於己的事項，記憶清楚與一般犯罪行為人無異，顯示廖男對自身行為有相當認知、判斷、控制等能力，並明確知道自己行為不法，橋頭地院依殺人未遂罪，判處廖男徒刑7年6月。