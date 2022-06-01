陸2022新一線城市名單公布　瀋陽首度落榜...成都城市魅力居首

▲成都的商圈遊客川流不息，帶動就業、創業及經濟成長。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一線城市研究所（1）日公布2022新一線城市名單，該名單參照170個主流消費品牌的商業門市數據、17家各領域頭部網路公司的用戶行為數據以及數據機構的城市大數據。結果顯示，成都市在2022年的新一線城市排行中居首，合肥市重回「新一線」榜單，瀋陽則是首次離開名單，這也使得東北城市全數落榜。

▲四川成都的春熙路商圈。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸目前有北京、上海、廣州及深圳四座一線城市，新一線城市則是代表著未來最有可能成為一線城市的「明日之星」，這15座入榜的2022年新一線城市依次是，成都、重慶、杭州、西安、武漢、蘇州、鄭州、南京、天津、長沙、東莞、寧波、佛山、合肥及青島。

外界分析，15座新一線城市的名單趨於穩定，入榜城市未必擁有更高的行政層級，但一定是周邊城市發生商業聯繫的樞紐；半數以上的城市人口都從事與商業、服務業相關的職業；消費或是以消費方式實現的各類活動，是人們享受城市生活的必要組成。

▲遼寧瀋陽跌出2022新一線城市榜單。（圖／CFP）

數據顯示，榜單內城市之間的商業差距較大，尾部的新一線城市還有很多未進駐品牌，尚存大量「首店」機會。此外，2021年一線城市的民航旅客吞吐量已經回升到疫情前50%左右，重慶和成都的旅客吞吐量分別已經回到疫情前的87%和84%。