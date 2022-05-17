企業想「漂綠」小心了！ESG檢測儀今上線　一鍵秒掌握誰在末段班

▲綠盟建置「ESG檢測儀」，讓民眾可了解企業真實成績。（圖／翻攝ESG檢測儀網頁）



記者許展溢／台北報導

企業ESG（環境、社會、公司治理）正夯，從傳產到科技業，從跨國公司到中小企業，紛紛將永續、ESG納入公司政策，只是哪些公司是玩真的？哪些公司又是說一套做一套？綠色公民行動聯盟建置「ESG檢測儀」，蒐集超過60項ESG指標，於今（17日）正式啟動，是第一個公開且完全免費的ESG資料庫，透過公開透明的數據看見企業真實的永續成績。

綠盟說明，「ESG檢測儀」指標分為「E環境」、「S社會」、「G治理」三大類，涵蓋溫室氣體排放、能源使用、用水量、環境違規資料，也有公司營運狀況、違反勞基法、職災、工安事故、取得認證、稅務透明度等。現階段涵蓋水泥、石化、紡織纖維、化工、鋼鐵、半導體、光電七大行業別，收錄上百家企業，其餘行業與企業將持續納入。

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綠盟指出，ESG檢測儀數據全來自政府與企業公開資料，如環保署排碳大戶碳盤查資料、金管會要求上市櫃公司做的企業社會責任報告等。綠盟副秘書長曾虹文表示，ESG檢測儀是一個檢視企業減碳及永續發展的工具，過去，這些資料散在不同網站，甚至隱藏在厚厚的CSR報告書中，難以進行分析、比較，或是得透過付費的服務，才能掌握部分資訊。

綠盟表示，現在ESG檢測儀提供一個免費、公開、透明資料庫，不僅能快速掌握企業ESG各指標的真實表現，也能在同行業間進行指標的排序，一個按鍵就能掌握誰是標竿企業，誰還在末段班，亦可協助企業掌握自己跟同產業間的落差，找到還需改善的項目，藉此帶動企業向上競爭的正向循環。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯說，ESG檢測儀亦揭示著台灣企業承諾須從公關宣傳，進到實質經營策略的改變，不再僅止於各顧問公司引入的國際標準，也不只著眼於DJSI, CDP的評等為何、供應鏈的積分可否往前，而是回到台灣在地的關切，進一步探究，企業對氣候行動的關注，是否可扭轉過往無視於環境與社會外部成本的褐色經濟模式，ESG檢測儀的建置對淨零轉型有極高價值。