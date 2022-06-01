青年「職得好評計畫」給力　助24歲宅男就業拿獎勵金

▲為幫助青年順利進入職場，減少職業摸索時間，勞動部推動「青年職得好評試辦計畫」，幫青年釐清尋職盲點，展開新職涯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為幫助青年順利進入職場，減少職業摸索時間，勞動部推動「青年職得好評試辦計畫」，由就業中心專業人員透過心理測驗、牌卡等工具，提供深度的諮詢服務，幫青年釐清尋職盲點，去年12月即透過該計畫成功到科技業上班的24歲青年李政霖就說，很開心就業中心的幫忙，讓我展開新職涯！

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助15-29歲連續失業6個月以上青年積極尋職，勞動部推出「青年職得好評試辦計畫」，由就業中心專業就服員提供深度諮詢，協助青年擬定階段性職涯規劃，完成個人專屬的客製化求職履歷卡，只要青年穩定就業滿3個月，政府即提供就業獎勵金3萬元，近兩年雲嘉南轄區有超過500位青年透過這支計畫行銷自我，順利進入職場。

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畢業於中華醫事科大視光系的李政霖說，兩年前一畢業就遇上新冠肺炎疫情衝擊，只好先宅在家，並幫忙打理家中的眼鏡行，後來發現他個性內向不適合這個行業，所以想轉換跑道進而開始找工作，不過找工作並不順利，後來到永康就業中心諮詢、尋求幫忙。

經永康就業中心就服員評估後運用「青年職得好評試辦計畫」，協助李政霖透過測評工具及牌卡了解自我，發現他屬於實做型的人格特質，適合從事電子、機械操作類型的工作，於是幫他重新盤點個人優勢，並提供履歷健診及面試演練，讓他順利獲得南科面板大廠技術員的工作，開展屬於自己的新職涯。

「找到工作還有獎金拿，謝謝就業中心幫忙」，李政霖說，目前已穩定就業6個月，工作適應良好，他也想對年輕朋友喊話，建議對未來方向迷惘的青年可尋求政府管道幫忙，就業中心除提供職涯諮詢、履歷健診、面試技巧演練等多面向服務外，還可協助釐清職場方向，超級讚。





劉邦棟說，因應畢業季來臨，為鼓勵青年投入就業市場，勞動部除「青年職得好評計畫」外，尚有「青年就業獎勵計畫」、「產業新尖兵計畫」等多項協助青年就業措施，詳情可洽各地就業中心，或上台灣就業通網站查詢（http://www.taiwanjobs.gov.tw），亦可撥打免付費客服專線：0800-777-888。