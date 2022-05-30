6／10起舊車換電動機車最高拿2000元！　申請資格一次看

▲環保署表示，6月10日起舊車換電動車最高可拿2000月獎勵金。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／台北報導

環保署推動「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，每輛老舊機車汰換為電動機車有2.3公噸二氧化碳當量減碳效益。環保署今（30日）宣布，媒合平台 6月10日正式上線，新竹科學園區管理局及新竹縣環保局已提出收購計畫，金額落在1500至2000元，比原本環保署獎勵辦法每輛1000元更高，1個月內會收到款項。

環保署副署長沈志修說，目前老舊機車還有300多萬台，需要逐年減少，希望民眾響應政府汰舊換新，以每輛老舊機車為例，只要汰換為電動機車，就有2.3噸二氧化碳當量減碳效益。環保署表示，且可提供環評開發單位或地方政府用於溫室氣體增量抵換，今年初因尚未有開發單位提出「溫室氣體抵換量取得計畫」，民眾可選擇同意將效益歸屬於環保署，立即領取獎勵金每輛1000元，也可選擇暫不領取，待媒合服務上線後再作決定。

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環保署指出，5月16日訂定「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，供通過環評審查且提出「溫室氣體抵換量取得計畫」之開發單位，或直轄市、縣（市）政府有意願提供轄內開發行為溫室氣體排放量增量有抵換需求者，至環保署媒合服務平台，購買民眾汰舊換購電動機車之溫室氣體減量效益。

環保署提到，目前有竹科管理局及新竹縣環保局提出收購計畫，其中竹科管理局規劃分兩年收購10萬輛汰舊換購電動機車減量效益，每輛1500元；新竹縣環保局則提出收購400輛（限新購電動機車車籍在新竹縣），每輛2000元。

▲環保署網頁公告6／10起媒合平台會正式上線。（圖／翻攝環保署網頁）



環保署提醒，6月10日起環保署「廢車一站通」網站媒合功能正式上線，符合資格民眾除可在該平台申請老舊機車車籍報廢及回收獎勵金2300元，同時可選擇將汰舊換購電動機車減碳效益售給竹科管理局，車籍於新竹縣民眾多一個售予新竹縣環保局的選項，經媒合平台確認資料正確無誤後，於1個月內會另收到出售減碳效益的款項（1500元或2000元）。

環保署說明，媒合平台會顯示收購車輛餘額，有意願民眾請及早換購並申請，由於通過環評審查有溫室氣體增量抵換需求的開發案愈來愈多，未來如有新的單位符合減量效益收購方，環保署會先於平台預告收購單位之收購單價、數量及期程，預告天數至少7日後開始媒合，供民眾選擇售予對象。

環保署再次呼籲車主及早淘汰老舊機車，如仍有騎乘機車需求，鼓勵換購電動機車，透過線上方式申請，響應環保，達減空污又減碳的雙重效益。廢車回收一站通網站有關本次訂定發布相關資料請參閱環保署新聞專區下載附加檔案下載。