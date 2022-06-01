看板門牙缺了！罷韓四君子被黑　警成立「專案小組」緝凶

▲高雄市議員參選人張博洋的看板被人破壞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

又有議員參選人的看板被破壞，日前高雄無黨籍市議員黃捷的看板才接連被同一婦人破壞，現在又傳出基進黨三民區議員參選人張博洋的公車看板文宣也接連被破壞，就在照片當中的牙齒部分被塗黑，不然就是挖一個小洞，警方對此還成立專案小組逮人，依照毀損罪移送。

基進黨三民區議員參選人張博洋味在三民區大順二路與建功路口的公車站牌廣告、以及天祥二路31號前的車站牌，分別在5月10日和25日被破壞，看版照片當中的牙齒部分被塗黑或是有一個小洞，對此三民二分局還特別成立「專案小組」追查。

▲涉嫌人表示自己沒有政治立場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方1日宣布破案，表示在前一天前往天祥二路找到涉案人、51歲的盧姓男子。盧男向警方表示，沒有特別動機、單純「無意識」行為，個人也沒有特殊政治立場，警方將他依照毀損罪嫌函送法辦。這也是繼高雄市議員黃捷廣告看板被一名婦人破壞之後，第二位從政人員看板被破壞的案件。

對此張博洋在警方宣佈破案之後發出聲明，他表示：「原本以為是政治立場不同的民眾蓄意破壞，故揚言提告希望遏止選舉歪風，但經警方查證，該公車站牌地點在遊民之家門口，嫌犯為一名準備去排隊領便當的街友，疑因等便當時無聊手癢遂起意在看板上戳洞」。

所以張博洋考量該街友並非因為政治立場不同而犯案，且基層艱苦人生活本已不易，故決定不予以提告。在此也要向三民二分局辛苦的員警同仁致上謝意，感謝警方迅速破案。同時有媒體詢問是否修復看板，他強調因爲選舉預算緊繃，現在會先把錢花在其他要緊的開支上，無法立刻維修。