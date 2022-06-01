　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

▲▼東部戰區多型艦艇亮劍東海。（圖／翻攝自東部戰區官微）

▲解放軍近期多次在台灣周邊演練了。（圖／翻攝自東部戰區官微）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍又在台灣周邊演練了，東部戰區1日宣布，近日在台灣周邊組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是對於「美台勾連採取的必要行動」。據統計，這是近期第四次相關的對台軍事演練。

據微信公眾號「東部戰區」消息，共軍東部戰區發言人施毅表示，近日東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對美台勾連採取的必要行動。近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持台獨勢力，將把台灣推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

施毅強調，「台灣是中國的一部分，戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

解放軍東部戰區近期頻繁針對台灣周邊進行多軍種演練，包含4月15日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練、5月6日至8日，在台島以東和西南海空域進行實兵演練、5月25日台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練等。

此外，時值美國參議員達克沃絲訪問台灣，5月30日有30架次解放軍軍機進入西南防空識別區，機群中首次出現蘇-35身影。大陸環球時報31日報導稱，這是告訴對岸（台灣），「平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的份。」

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
恩恩爸「追消失81分鐘」！新北衛生局約見面遭拒　侯友宜回應了
警大女博士「作法求愛」！　被法師吸乾1900萬家產
直擊《全明星2》顏佑庭去洗菜家！　私約互動被拍
葛斯齊回嗆「林俊傑套房」公司聲明！　狂開地圖砲8藝人全波及
快訊／盧秀燕宣布：高中以下遠距教學延至6／10
快訊／35噸聯結車路口撞機車！　一對男女遭輾無生命跡象
櫻花妹來台：我也中了！　曝忍痛分手台灣原因
沈富雄批陳時中：腦殘指揮官！　這件事讓他「越想越惱」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

陸電商618銷售戰開打　京東「家用電器」預售額激增2倍

美參議員與蔡英文會面　國台辦指「十分危險」：挑釁注定失敗

8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」　彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

魏鳳和6月確認出席香格里拉對話會　中美防長對話受矚

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

上海解封了！市民凌晨上街狂歡湧車流　首日增15例染疫

火爆大媽惱羞當眾翻臉　搶不到「免費粽葉生米」竟掀桌全灑地板

陸電商618銷售戰開打　京東「家用電器」預售額激增2倍

美參議員與蔡英文會面　國台辦指「十分危險」：挑釁注定失敗

8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」　彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

魏鳳和6月確認出席香格里拉對話會　中美防長對話受矚

外送限定！麥當勞「4塊雞塊第2件5折」　加碼吃蘋果派買1送1

7煞設局揪跑山　18歲男遭棍棒安全帽痛毆丟包！全身傷向超商求救

恩恩爸追「消失的81分鐘」！新北衛生局約見面遭拒　侯友宜回應了

林家正春訓支援大聯盟　今再傳好消息

「房價快要看不懂！」　高雄首購族必追：2大熱點正在崛起

疫情延燒！小孩居家少動多吃　恐影響成長發育

更新家電趁現在！618購物節優惠爆棚快來當哈根達斯富翁

嘉義吃柬埔寨人掌廚道地料理！鹹香打拋豬、紅咖哩是白飯殺手無誤

她快篩陰「回家變2條線」嚇瘋　炸出一票苦主：PCR真的陽

阿北出事了！確診居隔期間趴趴走　騎單車被撞...最少罰20萬

苗可麗「哩企細啦」金句回歸！　張勛傑曝小嫻分手後近況

大陸熱門新聞

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

上海解封了！　市民凌晨上街狂歡湧車流

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」 彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

大陸服裝品牌把台灣標成海洋！遭官方重罰360萬

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

京東618家用電器預售額增2倍

屍體切成2000片燙熟被當豬肉片！傳南大碎屍案疑兇被捕

陸：沖之鳥是島　不能擁有專屬經濟區

更多熱門

相關新聞

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

民國空軍戰神高志航的兒子高耀漢，傳出已於23日過世，享壽87歲。高耀漢在生前提供許多有關於父親的史料，協助大陸電視劇「遠去的飛鷹」於2011年開播，並且於2017年在大陸出版《我們的父親高志航》，成為記述高志航一生的重要第一手資料。

2俄兵對住宅區開火認戰爭罪　被處11.5年徒刑

2俄兵對住宅區開火認戰爭罪　被處11.5年徒刑

雷神公司獲美軍6億美元合約　增產刺針飛彈

雷神公司獲美軍6億美元合約　增產刺針飛彈

俄狠斷荷蘭天然氣供應　這國也在剉咧等

俄狠斷荷蘭天然氣供應　這國也在剉咧等

北頓內茨克爭奪戰　澤倫斯基：頓巴斯情勢困難

北頓內茨克爭奪戰　澤倫斯基：頓巴斯情勢困難

關鍵字：

東部戰區軍武解放軍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

遭爆吵架推倒大S！　汪小菲「心煩意亂」回應了

許藍方爆還沒遇過理想的陰莖？266字全說了

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

直擊《全明星2》顏佑庭去洗菜家！

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

狗仔爆汪小菲推倒大S　S媽：怎可能讓女兒吃虧

汪小菲瞎扯大S　台律師一句話嗆爆

恩恩爸拿到1922錄音檔！　凌晨612字訴複雜心情

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hrs一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面