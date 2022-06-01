近期第四次！解放軍在台島周邊「戰備警巡」：美台勾連的必要行動

▲解放軍近期多次在台灣周邊演練了。（圖／翻攝自東部戰區官微）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍又在台灣周邊演練了，東部戰區1日宣布，近日在台灣周邊組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是對於「美台勾連採取的必要行動」。據統計，這是近期第四次相關的對台軍事演練。

據微信公眾號「東部戰區」消息，共軍東部戰區發言人施毅表示，近日東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對美台勾連採取的必要行動。近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明裡暗裡慫恿支持台獨勢力，將把台灣推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

施毅強調，「台灣是中國的一部分，戰區部隊持續加強練兵備戰，不斷提高履行使命能力，堅決挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。」

解放軍東部戰區近期頻繁針對台灣周邊進行多軍種演練，包含4月15日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練、5月6日至8日，在台島以東和西南海空域進行實兵演練、5月25日台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練等。

此外，時值美國參議員達克沃絲訪問台灣，5月30日有30架次解放軍軍機進入西南防空識別區，機群中首次出現蘇-35身影。大陸環球時報31日報導稱，這是告訴對岸（台灣），「平時我可以讓你疲於奔命，戰時你只有顧此失彼的份。」