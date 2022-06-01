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社會 社會焦點 保障人權

悶殺中風臥床妻！兒自責淚求輕判：父親始終笑著照顧病母30年

▲▼蔡男涉嫌悶殺臥床數十年的中風妻，到殯儀館等待檢察官會同法醫解剖確認病妻死因。（圖／記者陳以昇攝）

▲男子蔡萬建涉悶殺臥床30年的中風妻子，出庭和作證的兒子都傷心眼淚潰堤。（資料照／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

年近70的北市男子蔡萬建，前年不捨妻子中風臥床約30年，涉在病房悶殺妻子，被起訴涉犯殺人罪嫌，蔡男出庭始終認罪，蔡男長子在台北地院最後辯論時出庭作證，強調父母「是我在現實社會看過最恩愛的夫妻」，父親始終笑著照顧母親、無微不至，長子並庭呈陳情書，說父親不是殺人犯，而是「一個被逼得沒有辦法的爸爸」，求法官輕判，合議庭諭知本月（6月）28日宣判。

蔡男長子出庭證稱，母親生病前，父母假日會帶他跟弟弟到陽明山玩，母親剛中風時，很努力復健，父親在做大夜班保全員，白天一定陪母親做每一樣物理治療，會笑著哄母親「滑啊滑，滑到八斗子了、滑到陽明山了」，藉此激起母親興趣，不要放棄復健。

長子說，後來母親第7次開刀時，病情已惡化到只能全天臥床，腦部還安裝引流管，他陪父親去看過養護中心與挑選看護，因母親「2小時要拍身、3小時要換尿布、4小時要餵食」，父親看來看去，沒有人能像他一樣無微不至照顧母親，所以還是自己來。

▲▼ 蔡男(白帽)因不忍妻子臥床多年，涉嫌悶死妻子後，由兒子協助辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲男子蔡萬建（戴白帽者）因不捨妻子臥床多年，涉悶死妻子後，由兒子協助辦理交保。（資料照／記者劉昌松攝）

長子表示，母親臥床那麼多年「從沒長過褥瘡」，只要家裡有這類病人，就能理解不長褥瘡多麼難，這都是父親照顧的功勞，父親本來也不懂怎樣做，是在醫院聽其他看護教的，家裡住在沒電梯的老公寓樓上，都靠父親背著母親上樓下樓，後來才知可申請爬梯機，父親很高興說，又可以帶老婆去公園、去動物園了。

長子強調，父母「是我在現實社會看過最恩愛的夫妻」，母親生病後，幾乎都是父親一手包辦照顧，父親怕他和弟弟看到父母的狀況，會不敢結婚生小孩，所以父親盡可能自己扛，不讓他和弟弟知道有多苦。

長子說，有一次他上班時，連線家裡的監視鏡頭親眼看到父親呆坐客廳，兩眼空洞無神，他突然發現父親滿頭白髮，才意識到父親已經近70歲，後來又在家裡看到父親的藥袋、得知父親曾去急診，甚至父親要吃安眠藥才能睡，但就算吃了藥，一樣睡不到幾小時。

長子指出，母親已簽放棄急救同意書，但父親從沒放棄母親或意圖輕生的表現，有一夜他在家裡自己房間，聽到父親在隔壁房間替母親按摩時，輕輕說：「以後我們一起走，就不用拖累他們（2個兒子）。」他聽了悲從中來，蒙在棉被裡痛哭，不敢哭出聲吵到父母。

長子邊說邊強忍哽咽，最後仍數度中斷，庭內靜得彷彿連一根針掉在地上都聽得見，庭務員輕手輕腳遞衛生紙給蔡男長子拭淚，蔡男在被告席上，早已哭得一把鼻涕一把眼淚，手裡一團衛生紙在臉上擦了又擦，但他一點聲響也不敢出，辯護律師察覺他的顫抖，輕拍他的背安慰。

長子庭呈一份陳情書給合議庭，沉痛表示發生不幸後，他和弟弟非常自責，都這麼大的人了，卻不能分擔家裡的事、不能減輕父親的負擔，父親對他和弟弟而言不是殺人犯，而是「一個被逼得沒有辦法的爸爸」，父親已經長期被壓力折磨，父親是真心希望母親解脫，他求法官輕判父親。

蔡男聽了，張大了嘴無聲地哭著，滿臉痛苦。他依舊認罪，但他強調真的不知道為何自己那一刻突然起了殺妻念頭，他只覺得一陣暈眩，可是「錯在我，請法官依法判斷」。辯護律師請求播放一段蔡妻生前抽筋哀叫2分多鐘的錄音，合議庭沒准許，認為現有證據已足夠，檢方同意依情堪憫恕規定對蔡男減刑，全案將於本月28日宣判。

本案源於蔡妻於30年間多次中風、7次為此開刀，不但最後完全無法行動、長期臥床，不能言語跟吞嚥，常遭自己口水嗆到，更引發癲癇等症狀，一旦發作，就會全身抽搐、痛苦哀叫，幾乎全靠蔡男和長子日夜輪班照顧。

前年（2020年）9月5日晚間，蔡男照顧住院的妻子時，眼見妻子又抽筋哀號，他突然亂了方寸，涉發狠摀住老伴口鼻好幾分鐘，回神以為妻子斷氣，老淚縱橫走到病房護理站說「我太太解脫了」，醫護人員連忙搶救，蔡妻仍因腦部缺氧引起多重器官衰竭，5天後不治，蔡男到案交保5萬元，檢方起訴他涉犯殺人罪嫌，蔡男始終認罪。

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