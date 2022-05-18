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社會 社會焦點 保障人權

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

▲▼東區一名男子懷疑老婆與人有染，竟手持菜刀到服飾店理論，反被路人壓制。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲北市劉姓男子持菜刀在服飾店當眾追砍妻子，反被路人壓制交給警員送辦。（資料照／記者游宗樺翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一名劉姓男子不滿妻子帶小孩離家躲著他，去年晚間仗著酒意，帶一把菜刀去妻子工作的服飾店追砍對方，反被見義勇為的路人壓制在地，劉男一度被羈押，認罪求和解被拒，法官指被害人出庭嚎啕大哭，可見飽受驚嚇，但她畢竟沒受傷，劉男一時衝動犯案，有情堪憫恕之處，依殺人未遂罪酌減判刑3年6月，可上訴。

法官在受害人沒同意原諒的情況下，動用情堪憫恕規定替企圖殺妻的劉男減刑，並不多見，法官認為劉男無前科，犯罪手段雖激烈，但動機是夫妻溝通不良而衝動為之，非預謀犯案，且遭遇反抗時，「並未持續有更激烈之手段」使對方受傷，犯後也「深感懊悔」，並已跟對方離婚，所以動用減刑讓劉男的罪與罰「符合比例原則」。

48歲的劉男和妻子長期感情不睦，懷疑妻子有外遇，彼此又因教養2人所生小孩時起爭執，女方負氣帶小孩搬出去住、不告訴劉男地址，劉男氣憤不已，去年（2021年）11月21日晚間8點多，劉男酒後打電話給妻子溝通又吵架，一時惡向膽邊生，從家裡抄了一把菜刀藏在身上，搭小黃直奔妻子工作的服飾店。

女方看見劉男出現，趨前還沒開口，劉男突然亮刀猛力朝她頸、胸刺來，一刀落空再來一刀，女方驚嚇閃躲、摔倒在地，快速爬進櫃臺裡，劉男持刀追來，女方豁出去，起身緊抓住劉男的手拚命搖，把劉男手中的菜刀甩到店外去。

一位見義勇為的路人聽見叫喊，過來將劉男壓制在地交給警員處理。劉男到案一度被檢察官向法院聲押獲准，他對本案犯行都認罪，希望能和解或調解，都被女方拒絕。法官審理認為，劉男不僅持刀揮舞、砍刺，還有追擊的舉動，有殺人犯意與舉動。

法官指雙方原為夫妻，雖有嫌隙但非深仇大恨，本應理性溝通，劉男當眾持刀追砍，使受害人飽受驚嚇，出庭仍會嚎啕大哭，顯見身心所受痛楚難以抹滅，但女方畢竟沒受傷，據此將劉男犯行以結果未遂為由減刑一次，再以情輕法重、客觀足以引起一般人同情而有情堪憫恕之處為由，再減刑一次。

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