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男友爆「會和親爸嘿咻」：當洩慾工具！他崩潰：腦袋一片空白

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO準備要和男友結婚了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

意外得知另一半的秘密，卻讓人難以承受！一名網友透露，和男友已經論及婚嫁，未料最近卻發現對方和爸爸的相處模式有些詭異，逼問之後才知道2人會發生關係，男友甚至覺得被當洩慾工具是「孝順的表現」，讓他相當傻眼，不知道該如何是好。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往5年準備要結婚了，雙方父母也同意這門婚事，但近來卻有些不對勁的地方，「我發現男友跟他爸爸講話時，總有一種很微妙的關係，我不太會形容」。對方還曾經半開玩笑又有點認真地說，會和爸爸發生關係，但下秒又否認，讓他相當傻眼，心中一直留有芥蒂。

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某天2人吵架時，原PO再次逼問，男友才坦承確有此事，因為媽媽很早就過世了，爸爸一直都是一個人，所以會和對方發生關係，「好像覺得跟爸爸做，當他的洩慾工具，是一種孝順的表現」。原PO聽到真相後頓時腦袋空白，不知道要如何回應，因此才會發文求助，「有人可以告訴我，我該怎麼辦嗎？」

▲▼男,哭,崩潰,沮喪,低潮,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男友自爆會和爸爸發生關係，讓原PO無法接受。（示意圖／CFP視覺中國）

不少網友看到後全都傻眼，表示「不能接受你就分手呀，不然你後來的日子怎麼過？」「如果你已經心存芥蒂的話，可能要重新考慮一下了」、「這個資訊量好大」、「這個世界怎麼了」、「看你能不能接受，但是這種我會選擇分手，因為這樣子反而很容易有不安感」、「我到底看了什麼，三觀又再一次崩潰中」、「超出我的想像，如何突破門檻」。

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