蒙古年底重要鐵路完工「誰受益？」　美媒：中俄可減少制裁壓力

▲中蒙邊境 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

蒙古預計今年年底前完成的三條重要鐵路建設，引起西方媒體關注，將對於中俄有很大幫助。美國《外交雜誌》日前報導指出，這將對世界商品市場產生巨大影響，大陸和俄羅斯能夠向內陸尋找貿易機會，尤其是煤炭和金屬等大宗商品，可以將增加兩國的能源安全，減少受到制裁壓力的影響。

地處內陸的蒙古，經濟發展必須與鄰國建立戰略連接和貿易口岸。截至目前，蒙古國與大陸共有13個貿易口岸，主要出口煤炭、鐵礦石和銅精礦。

但過去幾十年來，蒙古出口依賴於前蘇聯的鐵路系統和高速公路，大部分貿易量使用卡車運輸，基礎設施有限，必須有所突破才能增加出口量能。

▲今年2月蒙古總理奧雲額爾登訪華 。（圖／翻攝 央視）

今年2月蒙古總理奧雲額爾登訪華期間，就經濟外交、深化兩國合作等進行深度交流。兩國政府也敲定三個主要鐵路項目的蒙中過境點，該路線連接大陸和蒙古國礦產豐富的南戈壁。

陸媒《觀察者》引述美媒報導稱，其中，塔溫陶勒蓋-宗巴彥鐵路全長416.1公裏，預計將在10月前完工，可增加1500萬噸貨物的運輸能力；塔溫陶勒蓋-嘎舒蘇海圖鐵路將提供3000萬噸貨運能力；宗巴彥-杭吉鐵路全長226公裏，將抵達中蒙滿都拉口岸。項目已在3月破土動工，目標出口量2000萬噸。

談到中俄基礎設施計劃，該報導指出，首條中俄跨境鐵路預計將於8月完工，耗資3.55億美元，可串連俄羅斯和大陸之間的能源連接，將降低大陸對海上物資來源的依賴，同時應付黑海貿易中斷所帶來的可能危機。

美媒暗示，「由於有了來自俄羅斯和蒙古的供應，中國將不必面臨食物或能源燃料進口限製，戰鬥力大大提高。」

報導也試圖解讀，中俄擴大基礎設施合作表明，盡管有「去全球化」的說法，但地緣政治利益一致國家和地區之間的貿易正在加強，有價值觀和利益分歧國家和地區之間的貿易正在下降。而蒙古國的地理位置，已經使它成為這些新貿易路線的關鍵中轉站。