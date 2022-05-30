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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍殲16與俄戰機「中俄首同框」　陸專家：下次可能是殲20

記者任以芳／綜合報導

中俄兩國空軍24日實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航，陸官媒《央視》也發布解放軍殲-16、轟-6K與俄軍圖-95的同框照。大陸軍事專家宋忠平表示，這是中方首次公布派戰鬥機為中俄聯合巡航護航的具體信息，「不排除在下一次中俄聯合空中巡航中會出現中國殲-20和俄羅斯蘇-57戰機。」

大陸國防部之前發布消息指出，中俄兩國空軍24日實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水平，推進兩軍戰略互信和務實合作。

陸官媒《環球時報》首先引述一位匿名專家說法，這是中方首次公布派戰鬥機為中俄聯合巡航護航的具體信息。之前媒體訊息顯示，俄方派出蘇-30SM戰鬥機為聯合戰略巡航進行護航，中方這一舉動既是對等的安排，又是從實戰角度出發。

日方公開的訊息沒有中俄戰鬥機的航跡和照片，可能是因為兩國戰鬥機採用分段護航的方式，未靠近相關空域。

▲▼ 中俄聯合巡航殲16與俄戰機首同框！專家：下次可能是殲20！ 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中俄聯合巡航。（圖／翻攝 央視軍事）

解放軍派出殲-16、轟-6K與俄軍圖-95的同框巡演，軍事專家宋忠平表示，中俄聯合空中戰略巡航中轟-6K與圖-95都是戰略轟炸機，戰略轟炸機需要有戰鬥機伴飛進行護航，俄羅斯的蘇-30和解放軍的殲-16都是重型戰鬥機，這兩款戰機護航有助於中俄聯合巡航實戰能力的提升。

他說，「作為中國的新銳戰機，殲-16在警戒、戰備巡航以及未來的軍事鬥爭中擔當重要的角色。而殲-16出現在此次中俄聯合巡航編隊中，顯示中國整體作戰能力有了較大提升，這自然有助於維護地區和平穩定。 」

解放軍為了應對戰場環境的不斷變化，強化實戰化能力，必須要配備足夠數量的戰鬥機來加以護航，確保空中戰略巡航可靠、有效、安全的執行。隨著軍事技術不斷進步，武器裝備性能越來越好，作戰能力越來越強，保障能力越來越強。

宋忠平強調，「不排除在下一次中俄聯合空中巡航中會出現中國的殲-20和俄羅斯的蘇-57，屆時整體作戰能力會有非常大的提升。」

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關鍵字：

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