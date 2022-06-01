鋼鐵護理師確診落淚「媽媽不能抱妳」　只怕1事網心疼

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情尚未趨緩，醫療量能吃緊，許多醫護人員仍冒著確診的風險堅守崗位。急診科醫師白永嘉今日（1日）早上在臉書PO文分享，醫院裡有一位急診護理師平時個性大剌剌的，而且工作迅速、不拖泥帶水，沒想到她剛剛掛急診確認染疫，竟然忍不住流下眼淚，因為她不知道家裡的小孩要怎麼辦，前幾天下班還一直告訴孩子「媽媽不能抱妳」。

▲國內醫療量能吃緊，第一線醫護人員工作相當辛苦。（資料照／記者屠惠剛攝）

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白永嘉在臉書「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」的文章中提到，醫院裡有一位急診護理師工作迅速、不拖泥帶水，平時個性是大剌剌的大姐頭型，對病人很好，但也愛恨分明，在他的心目中，這位護理師是絕對不會被病人欺負的類型，沒想到剛剛得知對方掛急診，經檢驗確認染疫。

白永嘉提到，由於自己日前也確診，於是好心提醒這位護理師要注意哪些事情，沒想到對方聽到一半竟然流下眼淚，當下以為是身體不適所導致，仔細追問才知道，「她不知道家裡的小孩要怎麼辦，因為她家沒有辦法一人一室，前幾天下班她一直告訴小孩『媽媽不能抱妳』」。

白永嘉坦言，從來沒有看過這位護理師哭，畢竟在水深火熱的急診室工作，絕對不會害怕確診，只是全天下的母親都一樣，就是擔心家裡的孩子受到任何一點病痛，院方會想辦法幫她找到空病床安置，避免傳染給家中的小孩，也希望她早日康復，孩子們都能平安健康。

文章公開之後，僅僅1個小時就有超過5000名網友按讚，大家紛紛留言替這位鋼鐵護理師加油打氣，「真的！身為保母的我，真的不怕自己確診，只怕因為自己確診而傳染給小孩」、「再剛強的女超人，孩子永遠都是考量的最優先順序」、「好心疼啊！祝早日康復」、「孩子健康平安真的是所有媽媽的心願」。