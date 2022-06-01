今年本土破200萬　專家喊入境免隔離：島內比外面嚴重

記者陳俊宏／綜合報導

5/31新增8萬656例本土確診，今年本土累計突破200萬。對此，毒物科專家招名威今天（1日）表示，台灣島內比外面嚴重，一大堆人在國外都沒確診，進來台灣反而確診，是該朝入境免隔離方向規劃才是，「我們該滾動式進步，才能真正開放國門，與世界接軌生活。」

目前入境居家檢疫仍維持「7+7」，但據了解，研擬放寬朝「3+4」規劃。招名威在臉書說，台灣現在每天本土確診人數大概都是境外確診的1000倍，雖然國內染疫率6%和入境染疫率6%差不多，但本土內部黑數有多少無法確定，本土染疫風險還是比境外高，再說要與世界接軌，落地採檢還要如此嚴格嗎？

招名威指出，首先，若擔心境外移入人口會帶回新病毒變異株，其實風險不高，若有，當地國一定會有部分人口比例發生流行；再說針對新冠變異株，登機前檢疫和落地後快篩都可以篩出，發生漏網之魚的機會很低，他不認為這種預防措施只有現在才有，搞得好像以前都沒有通報預警系統似的。

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▼招名威呼籲打開國門。（圖／記者李毓康攝）

招名威提到，其次，說境外確診會拖累醫療體系，這完全是睜眼說瞎話，明明本土確診要比境外多這麼多，台灣島內就是比外面嚴重，怎麼能相提並論呢？入境還要再隔離都已經是舊思維了，「我們該滾動式進步，才能真正開放國門，與世界接軌生活。」

招名威說，雖說國內染疫率6%已經與入境染疫率6%接近，這基數本就不同，但國內確實染疫情況要比國外嚴峻許多是事實，一大堆人在國外都沒確診，進來台灣反而確診，所以這種情況，該思考「沒有確診的旅客還需要再隔離這麼多天？」是該朝入境免隔離方向規劃才是。

台灣將解封邊境，指揮中心指揮官陳時中近日強調，會朝向檢疫天數縮短，但不會是「0+7」，主要是縮短天數，不是把它去除。指揮中心統計，目前累計203萬2983例確診，分別為201萬9941例本土病例、1萬2988例境外移入、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。