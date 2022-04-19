富及第為你準備好母親節禮物　家事能手最討媽媽歡心

▲母親節快到了，母親節禮物準備好了嗎？（圖／翻攝自PEXELS）



消費中心／綜合報導

一年一度的母親節又要到了，你想好要送媽媽什麼了嗎？問了媽媽之後或許會發現媽媽什麼都不想要，只要家裡的每一個人都可以顧好自己，不要讓她多操心，如果是這樣的話，難道就要pass母親節表心意的好時機嗎？當然不行！富及第看準消費者的「送禮焦慮」，祭出母親節特別活動「富及第 母Hold吉祥」，購買指定家電就送電子禮券，免登記再抽老行家燕窩禮盒，從內到外都讓媽咪開開心心。

要送母親節禮物，就要送到媽媽心坎裡，雖然做家事不是媽媽的工作，但是天下媽媽們總會比其他人多一分細心、多一點耐性，看到家事隨便做，媽媽總會當那個收拾善後的角色，與其擔心家事做不好，不如把家事外包，全家人都省事！

▲富及第桌上型智慧節能洗碗機。（圖／翻攝自富及第官網）



▲尤其是家中有小朋友的家庭，每天都要洗超量碗筷，曼蒂媽咪也表示：「只要在晚餐後one touch，就清潔溜溜。」（圖／翻攝自「親親三寶與曼蒂媽咪」）



講到做家事，最讓人頭痛的莫過於洗碗，一天三餐累積下來的油膩碗盤，更別說是自己開伙時使用的鍋子鏟子，刷老半天卻還是油膩膩，耗時費力，富及第桌上型智慧節能洗碗機就是全家人的救星，12+1道洗滌噴口、雙層洗滌噴臂，總計高達22道噴水孔，洗滌無死角，雙溫快洗各類碗盤都適用，還有自我清潔功能，使用起來更安心，而且高度不到60公分的平台式小體積，可獨立擺放亦可嵌入式安裝，隨心所欲超百搭，省下來的時間還能好好跟家人相處。你以為媽媽真的那麼愛洗碗？還不是因為別人都洗不乾淨！外包給富及第，從此之後放下心中大石。

▲富及第低溫無霜冷凍櫃。（圖／翻攝自富及第官網）



▲擁有冷凍櫃之後，史努比讚嘆：「再也不擔心冰箱空間不夠大。有了大空間的冷藏與冷凍冰箱啤酒拔就能做更多好吃的料理了。」（圖／翻攝自「史努比遊樂園」）



疫情以來在家開伙的時間變多了，採買食材也成了日常生活中不可或缺的一部分，但懂買更要懂保存，把冰箱塞好塞滿絕對不是尊重食材的做法，既然都決定要自己煮，為什麼不要升級冷凍空間呢？富及第低溫無霜冷凍櫃有20道出風口，負24度急速冷凍，不怕食材保鮮不夠力，門上直接透過微電腦控溫，超智能省去不少麻煩，多元的收納系統能滿足各種存放需求，美型外觀更是直接躍升家中裝飾品之一。

▲富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機急速洗脫烘2.0。（圖／翻攝自富及第官網）



▲洗脫烘一次完成，阿云驚豔：「一次一團襯衫下去，轉速柔和，我們不裝洗衣袋，也沒變鹹菜。」（圖／翻攝自「阿云帶你遊逮丸」）

家電升級怎麼能漏掉洗脫烘滾筒洗衣機？洗衣服曬衣服洗衣服曬衣服，好不容易有個休假，就因為這些瑣事佔掉大半天，未免讓人覺得太不甘心！富及第Wi-Fi智能滾筒洗衣機急速洗脫烘2.0，最快只要60分鐘就可以完成，還有溫水快洗、常溫快洗、護色洗、高溫煮洗等選項，在後疫情時代絕對是家家戶戶不可或缺的家電，無論晴天雨天，只要想洗衣服的時候就是好天，有了富及第，告別「看天氣洗衣服」的日子。

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