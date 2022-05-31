8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」　彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

記者魏有德／綜合報導

河南一名就讀小學二年級的8歲女童棲棲因「肌肉發達」在陸網爆紅。根據微博上流傳的影片顯示，棲棲先是彎起手臂，結實的二頭肌迅速浮現，隨後她又撩起衣服下襬，精壯的8塊腹肌讓外界看傻了眼。棲棲的母親表示，女兒兩年前開始練習跆拳道，去年便發現她有肱二頭肌和八塊腹肌，平時沒有刻意訓練肌肉。

▲河南一名就讀小學二年級的8歲女童棲棲練跆拳道練出一身肌肉。（圖／翻攝微博，下同）

對於部分網友質疑是合成照，棲棲的教練丁亞輝表示，她練習跆拳道兩年，沒有專門健身，也沒有做過器械重訓等練習，「就是每天堅持練習跆拳道兩個小時，正常地吃飯，然後接受跆拳道的訓練流程，肌肉是練習留下的痕跡，不過，8歲小女孩擁有腹肌，確實不太常見。」

影片在微博上瘋傳後，也引起部分網友質疑，過早練成肌肉會影響小孩發育，對此，丁亞輝認為，孩子透過訓練，肌肉纖維會變粗、變大，加速肌肉塊的形成，「經常曬太陽、訓練流汗以及拉伸，會讓骨骼變得粗壯，對於孩子生長還是有促進作用。」

中國科學院大學重慶學院體育廖文豪老師則提到，對於小孩子來說，一定的力量訓練是可以的，訓練量的比例需要把控，量不能太大，也不能超過身體承受的負荷，「小孩子應盡量減少一些靜力性的訓練，因為小孩子心肺功能發育不完善，靜力性練習可能會帶來一些損傷，需要教練員進行引導和把控。」