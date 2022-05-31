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女友態度劇變　他偷看LINE驚見「與學長的小秘密」崩潰：該攤牌嗎

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲女友態度劇變，他偷看LINE驚見「與學長的小秘密」大崩潰。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在臉書表示，女友最近的態度與行為相當奇怪，直到最近有一次女友出門忘記關電腦，他偷看LINE才發現「女友與學長有小秘密」，讓他相當崩潰，也詢問大家「我應該攤牌嗎，還是我管太多」。貼文一出立刻引發網友熱議，還有人舉出變心4階段，建議第二階段就趕快放手。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，以前女友月經來的時候，都會向他抱怨身體快要痛死，他都會送黑糖水、暖暖包並接女友上下班，直到最近因為疫情在家工作，變得比較不愛出門，也讓女友自己上下班，結果這個月女友月經來時，「平常愛抱怨的她，竟然沒有抱怨了」。

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他原本沒有太在意，直到最近女友一直在使用一款造型貼布，因為外型真的蠻特別的，他就詢問女友那是什麼，結果女友表情開始有點不自然，回答也吱吱嗚嗚的，最後只說是朋友送的，用來貼經痛，事後他越想越覺得不對勁，就偷看了女友電腦的LINE，才發現事實真相。

▲▼女友行蹤可疑，他一看LINE發現「與學長的小秘密」崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO約好要一起出門玩，不料女友臨時改口說有事，結果是偷偷去見學長。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，貼布是一位喜歡女友的學長送的，最近女友出門上下班，也是在他家的巷口讓學長接送，有一次兩人原本約好要出門玩，女友卻臨時改口說有約，最後也是偷偷去見學長，「我心情很亂在打這篇，不知道該跟女友說什麼，是該跟她攤牌，還是我管太多？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「跑到你頭上放牧了唉，留著等吃草嗎」、「給自己活路找另一片花海吧」、「有證據就直接攤牌了啊，還等什麼」、「行李先丟出去，再截圖給女朋友看」、「不是你的，你也留不住，放手讓自己快樂一些」。

還有網友說「變心4個階段，第一階段疏遠、第二階段冷淡、第三階段易怒不耐煩、第四階段連裝都嫌煩，建議你在第二階段就放手」。

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