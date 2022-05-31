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雙全推DIKE紫外線空氣清淨機　市售最低入手價5千有找

▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

▲台品牌DIKE推出紫外線空氣清淨機，強調親民入手價，早鳥集資價僅4,990元。（圖／雙全國際、Honeywell提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

家電代理商雙全今（5／31）在台推出與光學大廠華興聯名的最新空氣清淨機產品，主打內部紫外線殺菌技術，強調除了以濾網潔淨空氣之外，更在空氣通過機體內時以紫外線UVC進行加強殺菌，並可同時潔淨濾網，機身尺寸小巧如一台電腦主機，號稱可使用最大至11坪空間，最讓人心動的是入手價僅不到5,000元。

▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

空汙議題與近年疫情延燒，空氣清淨機銷量持續攀升，近期還推出「加強版」內建紫外線殺菌的最新款式，華興集團以自家紫外線殺菌技術優勢，與雙全旗下品牌DIKE合作推出「DIKE X BioLED紫外線UVC空氣清淨機」，首波在嘖嘖集資平台上架，早鳥售價4,990元，之後將於3C實體賣場開賣，售價7,990元，準備在一般市售搭載紫外線規格均萬元起跳的產品價，大舉切入市場。

▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

業者表示，該款空氣清淨機內搭載與醫療殺菌相同的紫外線燈管，比一般市售所搭載的LED紫外線燈泡更有殺菌效率，數秒之內就可消滅細菌，另採用253.7波長的UVC光，能避免產生危害人體健康的臭氧，搭配HEPA 13等級環狀濾網，幾乎為市售最高規格，今年預計會再推出3至4款不同尺寸規格的紫外線空氣清淨機產品，此外還有其他宅家小家電將面世。

DIKE X BioLED紫外線UVC空氣清淨機尺寸小巧，僅約一台電腦主機大小，長寬約17公分，運轉音量最低僅21分貝，可適用坪數為4至11坪空間，輕巧方便移動，可放置在家中各處，但需連接電源線。

▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

韓家電品牌Honeywell近期也推出旗下最新款X3 UVC殺菌空氣清淨機，主打5重濾淨技術，包括UVC 紫外線滅菌、專利HiSiv分解甲醛，並搭載優於H13級 True HEPA濾網，另可用APP連結手機進行遠端操控，其紫外線也使用253.7波長的UVC光，適用坪數16至32坪，即起於恆隆行官網、百貨專櫃開放預購，於官網下單可享好禮三選一，包括蒸氣掛燙機、氣泡水機或車用清淨機，另加贈1,000元抵用券，售價32,900元。

▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

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