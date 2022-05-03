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右臉比左臉年輕10歲？！開車曬出不一樣老　紫外線傷害是主因

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

▲開車比較照不到太陽，就不用特別防曬，于賓皮膚美容專科院長彭于賓指出，這是錯誤觀念。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

轉眼間，夏天又快到了，烈日豔陽天最怕一不小心就曬黑、曬傷，在包包裡放上一罐防曬乳隨時補充，或是隨身攜帶抗UV傘，成了很多人的基本標準配備，更進階一點的，則是連防曬帽、防曬外套、袖套、太陽眼鏡等都有，全副武裝包緊緊，路上最常看到這幅景象出現在機車族身上。無論什麼季節，晴天或陰天，紫外線無所不在，防曬沒做足，長期下來會對皮膚造成不同程度的傷害，而且並非特定族群才要注意，以開車族來說，不妨照照鏡子，或許會驚覺到左右臉竟然不一樣老！

依太陽光不同波長的光譜範圍，其組成中包含了可見光、紅外線、紫外線，而大眾所熟知的紫外線又分為UVA、UVB和UVC，除了UVC在臭氧層就被完全阻隔，日常生活中造成皮膚曬黑、曬傷、斑點、皺紋、鬆弛、老化等，甚或導致嚴重的皮膚癌病變，主要來自於UVA、UVB兩大隱形殺手，也是市售防曬產品的預防重點。于賓皮膚美容專科院長彭于賓指出，「皮膚的老化現象分為三種，分別是自然的細胞老化、光老化，以及癌症反應後的老化，尤其光老化因素佔70%，紫外線傷害最大」，提醒一定要做好皮膚的防護措施。

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

▲紫外線傷害會導致皮膚光老化現象，例如皺紋、乾燥、曬斑等，彭于賓就提到，70%肌膚老化來自於光老化。

儘管普遍都知道防曬基本概念，到戶外活動很直覺會擦上防曬乳或是穿上防曬衣物，避免讓肌膚直接曝曬在陽光下，不過也觀察到有一部分人，像是開車族，以為待在車內不會被陽光直射到，就不需要特別防曬，彭于賓打破這樣的認知，他特別提到，「一般以為平常開車時，外面的陽光照不到臉上，其實是錯誤觀念，很多開車族的右臉比較白皙，左臉或手臂則是有一些斑點，左右兩邊的皮膚年齡差，感覺起來右邊年輕十歲。」

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

▲即使是開車，也要做好一定的防曬措施。

開車族要如何防曬，除了使用防曬小物，可以從挑選汽車隔熱紙下手，且有公正檢驗單位推薦最有保障外，彭于賓更從皮膚科專業醫師角度建議，「產品最好能經由SCF美國皮膚癌基金會認證，不只可以有效保護肌膚，也能保護眼睛免除紫外線傷害，避免白內障、視網膜的黃斑部病變。」像是V-KOOL頂級防爆隔熱紙運用頂級的航太科技，把黃金與高貴金屬多層次噴濺在透明薄膜上，並以嚴格的品質檢驗標準控管製程，薄薄一片卻擁有相當於六英吋厚牆壁的頂級隔熱效果，經溫度檢測報告顯示，裝貼後車內溫度跟沒貼隔熱紙的車輛相比可達18°C。

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

▲▼挑選汽車隔熱紙首重品質，有公正檢驗單位推薦認證的產品，使用上可以更安心。

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

V-KOOL頂級防爆隔熱紙（圖／品牌提供）

▲經實驗報告顯示，全金打造的V-KOOL頂級防爆隔熱紙可阻隔99%以上的紫外線穿透，也能阻隔紅外線熱能。

V-KOOL頂級防爆隔熱紙不僅能阻隔紅外線熱能，提供駕駛光學級清晰視野，也通過國內外SGS檢測，擁有數值UPF50+最高等級紫外線防護A級標準，SGS UV380檢驗測試更發現可阻隔99%以上的紫外線穿透，有效防護肌膚光老化，獲得美國Skin Cancer Foundation（美國皮膚癌基金會）推薦認證。彭于賓提到，開車族不想一不小心就曬出好幾個色階的話，除了勤擦防曬品，一張好的汽車隔熱紙，可以開車開得更舒適安心，而且最好選擇有公正單位合格檢驗、取得防曬係數的產品，等於穿了一件透明防護衣，皮膚得到很好的呵護，不用擔心一直被照射的側臉，讓左右臉保持在完美狀態。

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