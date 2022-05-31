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紫外線空氣清淨機選購3撇步　UV、燈管種類效果差很多

▲▼空汙,空氣清淨機,Dyson,冬天,流感。（圖／翻攝自Pixabay）

▲近年空汙、疫情議題讓空氣清淨機熱銷。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

近年空氣清淨機堪稱是最熱門的家電，加上疫情推波助瀾，銷售量也達到高峰，之前主打HEPA濾網、手機連線等功能之後，近期又有部份家電廠商推出搭載「紫外線殺菌」的產品，紫外線內建於機身中，不但可以加強清潔空氣，也能連帶清潔濾網，避免細菌附著，專家表示紫外線空氣清淨機選購時要注意3個要點，才能真正避開地雷貨。

雙全國際旗下DIKE家電品牌產品經理鄭亦然表示，市售標榜紫外線殺菌功能，其實還是要檢視一下詳細規格，由此判斷有效率的殺菌產品才能聰明買。

▲空氣清淨機,日立,日本,Her和她,。（圖／pexels）

紫外線種類
紫外線其實有分A、B、C共3種，包括長波的UVA，中波的UVB及短波的UVC，UVA波長最長，故能量最低，但具有很強的穿透力，對肌膚的傷害也最大；UVB僅能達到肌膚表層，雖會造成肌膚表層的受傷，但容易防護，只要穿上物理防曬即可，UVC指波長200〜280nm的紫外線，能夠殺除細菌，所以產品強調殺菌，需要的是UVC的紫外光。

波長數值很重要
UVC是波長200〜280nm的紫外線，在殺菌的過程很可能會產生有害的臭氧，所以產品UVC波長需穩定在253.7的波段，因在此波段的狀態穩定，不會產生臭氧，所以在選購前務必注意產品標示的波段值，如果廠商未標明最好不要買。

根據新竹縣政府環境保護局的網站顯示，臭氧會刺激人體眼睛、鼻腔及氣管的黏膜，長期暴露在臭氧中，將會導致過敏性結膜炎及過敏性鼻炎等疾病。輕微的傷害是導致眼睛發紅、發癢，以及鼻塞流鼻水等，更嚴重會誘發氣喘，若造成慢性的支氣管阻塞則難以回復。

使用的是燈管還是燈泡
紫外線可透過燈管與LED燈泡來產生，燈管可全面式的照射，消毒的效率要比只有一面的LED燈泡來的好，有產品採用LED燈泡並列方式來消毒，但消毒效果與消毒時間還是會有差距，消費者可於選購前確認內置的是燈管或LED燈泡的結構來判斷。

▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）▲紫外線空氣清淨機。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

▲業者強調自家紫外線空氣清淨機使用的是「燈管」。（圖／雙全國際、Honeywell提供）

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