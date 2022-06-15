　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛福部淪「疫情悶燒鍋」　15%公務員確診

▲▼指揮中心6/11記者會，左起分別為發言人莊人祥、指揮官陳時中，以及醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心6/11記者會，左起為莊人祥、陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者崔子柔／綜合報導

本土疫情仍未降溫，繼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診後，昨（14）日確定相關接觸者社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥快篩陽，而有知情人士透露，自疫情開始至今，衛福部內部公務人員至少有10至15%確診。

昨新增6萬6119例本土確診，累積超過298萬本土案例，陳時中12日確診後，指揮中心又有3人在昨日通報確診，皆為無症狀或輕症，而副指揮官陳宗彥表示，現在已經沒有進行疫調，不知道病毒來源，「社交距離APP也不鼓勵要找出誰傳染誰，趕快把防治工作做好比較重要」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《聯合報》報導，有知情人士透露，今年本土疫情爆發後，衛福部內部公務員染疫人數眾多，感染率至少有10至15%，且許多同事被家人感染，也有人感染後傳染給小孩，就像「疫情悶燒鍋」，淪陷情況外界卻不得而知。

Omicron BA.4、BA.5新亞型已在台灣出現，目前邊境檢疫又逐步鬆綁，對此陳宗彥表示，雖然檢疫天數放寬，但仍透過「登機前檢附48小時PCR檢驗證明」、「入境先做深喉唾液PCR採檢」等2項關卡嚴格把關。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
汪建民首發聲：幫澎恰恰扛800萬！欠千萬主因曝　憔悴探視失智
傘兵秦良丰能翻身了！努力復健逾4年　父見影片感動落淚
最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝
阿扁深夜發文：扁嫂住進高雄長庚　陳其邁致電關切「有點擔心」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部淪「疫情悶燒鍋」　15%公務員確診

確診還會再感染！黃立民曝BA.4、BA.5爆發時間「恐引發另波流行」

居檢3＋4今上路！QA一次看　入境領2劑快篩「3類人自主防疫禁外出」

鄉民激推「大奶王心凌」　本尊IG被神出

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

老婆挖出10年前MP4　開機驚見「前女友私密照」人夫求救：太厲害

台大醫開刀4人3確診「只1人通報」：群體免疫不遠了

傘兵秦良丰能翻身了！努力復健逾4年　父見影片感動落淚

新屋地板坍裂！他坐著玩手機險掉入　下秒「一個箭步」救了自己

BA.4、BA.5入侵台灣！醫揭3件「應該知道的事」：可以先鬆一口氣

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

衛福部淪「疫情悶燒鍋」　15%公務員確診

確診還會再感染！黃立民曝BA.4、BA.5爆發時間「恐引發另波流行」

居檢3＋4今上路！QA一次看　入境領2劑快篩「3類人自主防疫禁外出」

鄉民激推「大奶王心凌」　本尊IG被神出

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

老婆挖出10年前MP4　開機驚見「前女友私密照」人夫求救：太厲害

台大醫開刀4人3確診「只1人通報」：群體免疫不遠了

傘兵秦良丰能翻身了！努力復健逾4年　父見影片感動落淚

新屋地板坍裂！他坐著玩手機險掉入　下秒「一個箭步」救了自己

BA.4、BA.5入侵台灣！醫揭3件「應該知道的事」：可以先鬆一口氣

男歌手「超慘長新冠症狀」驚傳失聲！痛苦10個月　 6大後遺症狂爆

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

兩大美籍貨櫃船公司遭併購後　美國在海運市場欠缺平衡力量

「下午還在採米豆...」.聽到馬鋼先發　阿嬤火速下山見證首安

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

汪建民首發聲：幫澎恰恰扛800萬！欠千萬主因曝　憔悴探視失智母

直擊李易早餐店要開了！試營運「真實評價曝」揪4風險：沒那麼容易

軍購涉弊！陸軍300萬無人機　驗收標準竟不如3萬便宜機

直擊張勛傑、林韋君浪漫過夜！　低調慶生好甜蜜

阿本40歲生日感性告白 謝謝炎亞綸、鬼鬼20年的陪伴

生活熱門新聞

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

梅雨鋒面明又來了！雨彈連炸2天

BA.4、BA.5侵台！醫揭3件應知道的事

UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢神招

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

最慘長新冠症狀！20歲患者聞東西只剩大便味

新屋地板坍裂！他一個箭步救了自己

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

更多熱門

相關新聞

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

一名台大醫師在臉書發文分析，從最近開刀病人的確診，4個人當中有3人確診，但僅1人通敗的狀況來看，推測目前的疫情黑數狀況，以及距離群體免疫的目標，應該不遠了。

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

美國CDC：莫德納心肌炎風險　高於輝瑞BNT

美國CDC：莫德納心肌炎風險　高於輝瑞BNT

最慘長新冠症狀！20歲患者聞東西只剩大便味

最慘長新冠症狀！20歲患者聞東西只剩大便味

生華科接獲美新冠藥夥伴通知　「收案困難」擬終止重症臨床試驗

生華科接獲美新冠藥夥伴通知　「收案困難」擬終止重症臨床試驗

關鍵字：

新冠疫情重症死亡率

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

40歲女演員遭老公冷血砍脖！　「買完兇器」埋伏家門前行兇

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

《奔跑吧》男星被凍結「4000萬股權」！涉合約糾紛遭起訴

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面