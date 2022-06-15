衛福部淪「疫情悶燒鍋」　15%公務員確診

▲指揮中心6/11記者會，左起為莊人祥、陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情仍未降溫，繼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診後，昨（14）日確定相關接觸者社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥快篩陽，而有知情人士透露，自疫情開始至今，衛福部內部公務人員至少有10至15%確診。

昨新增6萬6119例本土確診，累積超過298萬本土案例，陳時中12日確診後，指揮中心又有3人在昨日通報確診，皆為無症狀或輕症，而副指揮官陳宗彥表示，現在已經沒有進行疫調，不知道病毒來源，「社交距離APP也不鼓勵要找出誰傳染誰，趕快把防治工作做好比較重要」。

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根據《聯合報》報導，有知情人士透露，今年本土疫情爆發後，衛福部內部公務員染疫人數眾多，感染率至少有10至15%，且許多同事被家人感染，也有人感染後傳染給小孩，就像「疫情悶燒鍋」，淪陷情況外界卻不得而知。

Omicron BA.4、BA.5新亞型已在台灣出現，目前邊境檢疫又逐步鬆綁，對此陳宗彥表示，雖然檢疫天數放寬，但仍透過「登機前檢附48小時PCR檢驗證明」、「入境先做深喉唾液PCR採檢」等2項關卡嚴格把關。