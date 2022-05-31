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嘉義市垂楊國小BNT新冠疫苗施打　486人接種...首劑覆蓋率達81％

▲▼ 垂楊國小邦國中小學生疫苗施打。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 垂楊國小開放國中小學生疫苗施打。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市自5/30至6/7，陸續於國小集中為學童施打疫苗，垂楊國小安排5/31下午1：30起施打，為了讓疫苗施打順利進行，學校已提早規劃，安排事前準備工作，包括注意事項說明、接種同意書收回統計、家長聯繫、動線安排、防疫措施等，並預先按照各年級施打人數，規劃不同時段施打，以達到分流效果。此外，為了方便家長接送，學校特別安排讓不同年級的兄弟姐妹，可以擇同一時段施打，家長不必分次接送。

為了做好防疫工作，避免室內群聚，下午施打安排在通風良好的穿堂進行，依動線規劃有預備區、檢查區、施打區、觀察區等，除了有部立嘉義醫院的醫療團隊全程服務外，學校也動員教職員工與志工團在現場協助。小朋友回到學校施打疫苗，學校場域有熟悉的感覺，再加上熟悉的老師和志工媽媽協助，讓專業的醫護接種起來，也相對安心。

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校長周孟志表示，感謝市長黃敏惠和教育處林立生處長的協助和關心，讓學校能儘早安排學生施打疫苗，以保護學童安全，讓家長安心。

此外，市長也貼心的為每一位施打疫苗的同學，準備一個「小冰寶」」和「卡套」，小冰寶可以冰敷降溫，卡套可以保護小黃卡避免弄髒弄濕，小朋友接獲這溫馨的小禮物，都直呼「好可愛喔，謝謝市長」。

校護饒佩盈指出，今天下午施打的疫苗種類為BNT，共施打244位國小學童，連同之前施打莫德納疫苗的128位，以及114位家長已自行帶至診所施打的114位，接種人數已達486位，兒童疫苗第一劑覆蓋率將達81％左右，如果恢復實體上課，老師和家長也都能比較放心。

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