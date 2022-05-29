嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「在嘉就業 幸福加倍」，嘉義市政府28日在東區體育館舉辦2022現場就業徵才博覽會，43家企業廠商，提供多達2,311個就業機會。市長黃敏惠表示，嚴峻疫情衝擊就業市場，市府因而持續為求職、轉職民眾和企業廠商打造就業媒合平台，結合雲嘉南分署提供職業訓練，讓民眾都能留在「嘉」鄉工作生活，實踐夢想。

嘉義市2022就業徵才活動，參與企業廠商有日本迴轉壽司連鎖「藏壽司」、王品餐飲、台灣微動、大鼎冷鏈、耐斯王子飯店、康揚輔具等43家，提供包含服務業、製造、工程、管理及現場作業員等共2,311個種類領域多元的職缺，其中不少職缺都不限學經歷，藉以協助中高齡及應屆畢業社會新鮮人順利就業。

黃敏惠到場為求職民眾加油打氣並指出，「嘉義＋1」嘉義市經濟實力正在升級，以西區大發展、東區大進步的施政策略，朝著台灣西部走廊新都心目標前進，因而吸引許多廠商投資，提供許多就業和創業機會，「產業嘉義」正逐漸成型。

市長黃敏惠強調，除藉由實體就業博覽會，打造就業媒合平台，市府同時提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓企業找到好人才，好人才能有最適合的工作，老少都能安居樂業，共造全齡共享、世代宜居的嘉義市。

雲嘉南分署分署長劉邦棟進一步指出，職業不分年齡，競爭力不分世代。根據統計嘉義地區每名待業民眾都有1.6個工作機會，除協助媒合就業，對於自感職能不足的民眾，也與嘉義市政府緊密合作，提供職業訓練，呼籲企業廠商求才應翻轉思維，除考量青壯年人才，有經驗具備即戰力的中高齡就業人口，不論其人格特質、服從性、認真度、向心力等，藉由職務再設計，有時更能符合企業需求。

會場還規劃了「各項就業諮詢服務」，受理職訓報名與勞工法令之宣導與解說，提供民眾多元的職涯相關訊息。同時，也為身心障礙者提供職業重建服務窗口，協助填寫履歷表及陪同面試，進行職務再設計。