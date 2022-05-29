　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「在嘉就業 幸福加倍」，嘉義市政府28日在東區體育館舉辦2022現場就業徵才博覽會，43家企業廠商，提供多達2,311個就業機會。市長黃敏惠表示，嚴峻疫情衝擊就業市場，市府因而持續為求職、轉職民眾和企業廠商打造就業媒合平台，結合雲嘉南分署提供職業訓練，讓民眾都能留在「嘉」鄉工作生活，實踐夢想。

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市2022就業徵才活動，參與企業廠商有日本迴轉壽司連鎖「藏壽司」、王品餐飲、台灣微動、大鼎冷鏈、耐斯王子飯店、康揚輔具等43家，提供包含服務業、製造、工程、管理及現場作業員等共2,311個種類領域多元的職缺，其中不少職缺都不限學經歷，藉以協助中高齡及應屆畢業社會新鮮人順利就業。

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠到場為求職民眾加油打氣並指出，「嘉義＋1」嘉義市經濟實力正在升級，以西區大發展、東區大進步的施政策略，朝著台灣西部走廊新都心目標前進，因而吸引許多廠商投資，提供許多就業和創業機會，「產業嘉義」正逐漸成型。

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠強調，除藉由實體就業博覽會，打造就業媒合平台，市府同時提供多樣職業訓練、職能培力、職涯探索等課程，鼓勵青年返鄉就業和創業，讓企業找到好人才，好人才能有最適合的工作，老少都能安居樂業，共造全齡共享、世代宜居的嘉義市。

雲嘉南分署分署長劉邦棟進一步指出，職業不分年齡，競爭力不分世代。根據統計嘉義地區每名待業民眾都有1.6個工作機會，除協助媒合就業，對於自感職能不足的民眾，也與嘉義市政府緊密合作，提供職業訓練，呼籲企業廠商求才應翻轉思維，除考量青壯年人才，有經驗具備即戰力的中高齡就業人口，不論其人格特質、服從性、認真度、向心力等，藉由職務再設計，有時更能符合企業需求。

▲▼ 「在嘉就業 幸福加倍」2022嘉義市現場徵才活動 。（圖／嘉義市政府提供）

會場還規劃了「各項就業諮詢服務」，受理職訓報名與勞工法令之宣導與解說，提供民眾多元的職涯相關訊息。同時，也為身心障礙者提供職業重建服務窗口，協助填寫履歷表及陪同面試，進行職務再設計。

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
艾怡良無預警宣告分手　坦言：壓力有點大
房東開門驚見男大生陳屍租屋　女大生宿舍猝死！嘉義連3天傳3死
染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

快訊／高雄深夜3機車路口碰撞！現場留下「大攤血跡」　4人急送醫

分享網路訊息「不輕信、不轉發、要查證」　三訣竅要把握

降雨造成61、66線連續坑洞　一工處：已完成填補坑洞104處

汽燃費電子繳納多元支付　防疫又便利

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

郭彥均貼文10秒19個轉發　蘇貞昌：有操作痕跡要查辦

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

快訊／高雄深夜3機車路口碰撞！現場留下「大攤血跡」　4人急送醫

分享網路訊息「不輕信、不轉發、要查證」　三訣竅要把握

降雨造成61、66線連續坑洞　一工處：已完成填補坑洞104處

汽燃費電子繳納多元支付　防疫又便利

跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

徐巧芯「回去再講」她批欺負警察！教授也怒了：違規就乖乖閉嘴

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

嘉大111級畢業生2,471人　博士18人、碩士515人及學士1938人

端午連假期間出勤工資加倍　違者處2萬元以上100萬元以下

嘉義市犬貓狂犬病疫苗預防注射優惠　5／30起2000劑打完為止

嘉義縣招聘助理運動教練　軟式網球、跆拳道、角力共13名

嘉義縣住宿型福利機構防疫會議　鼓勵第3、4劑疫苗施打

嘉義市就業徵才博覽會　43家廠商提供2,311就業機會

烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

地方熱門新聞

即／高雄深夜3機車路口碰撞！4女急送醫

嘉縣2大學研究生、大學生身亡 　連三天傳憾事

台南市善化區科技公司傳火警迅速滅火

汽燃費電子繳納多元支付

分享網路訊息多三訣竅要把握

降雨造成61、66線坑洞　一工處已填補104處

永豐棧爆欠薪多月　在職員工曝留下原因

端午連假疏運公共運輸優惠

女童欠繳健保遭強制執行　身世令人鼻酸

羅智強設「疫情關懷中心」　邱奕勝來加持

嘉義大學聯署嘉義市設立醫學院

嘉義高工首設嘉義地區機車駕訓班

嘉義大學鳳梨食農教育　

疫情下拚生存　「大江」推宅購物專線服務

更多熱門

相關新聞

嘉義市111學年度校長遴選　名單出爐

嘉義市111學年度校長遴選　名單出爐

嘉義市政府111學年度公立國民小學第一次校長遴選會議，經由聽取校長候選人報告、委員提問及無記名表決，由鄭宛鈺獲遴選為志航國小校長、黃金木獲遴選為文雅國小校長，111年8月1日起生效就任。

首創實體「城市桌遊」　嘉義市打造城市版大富翁

首創實體「城市桌遊」　嘉義市打造城市版大富翁

連5天單日增百例內！他點名「1縣市」吃驚了

連5天單日增百例內！他點名「1縣市」吃驚了

嘉義增3所長1偵查員確診！　急匡6人快篩陰

嘉義增3所長1偵查員確診！　急匡6人快篩陰

快訊／嘉市議員張敏琪確診！正副議長遭匡列

快訊／嘉市議員張敏琪確診！正副議長遭匡列

關鍵字：

嘉義市就業博覽會

讀者迴響

熱門新聞

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

安珀赫德花1.8億律師背景超猛！

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

9成大腸癌「從息肉病變」！3形狀最易成癌　

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

三級片女始祖23歲愛女也辣翻！

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

直擊499之亂！掀翻玻璃櫃搶和牛　防疫品通殺⋯老闆喊賠慘

解密卡蜜兒誘導詰問　她讚：教科書等級

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力　他看呆

更多

最夯影音

更多
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面