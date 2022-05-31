嘉市交通處鼓勵多利用大眾運輸　推限量版公車模型

▲▼鼓勵搭乘大眾運輸，嘉義市推線上有獎徵答 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動市民朋友多加利用嘉義市電動公車，嘉義市政府將於6月份開始連續八周，於嘉義市政府交通處臉書推出有獎徵答活動，每周三於交通處粉專將會發布公車任務，民眾可以上線回答問題或是完成任務，多樣好禮大方送。

交通處表示，活動贈品有市民朋友想蒐集的四色悠遊卡外，還與嘉義市的特色店家合作推出一系列的獎品供民眾抽獎兌換，其中獎品有：電影票、奮起福米乖乖、小紅帽冰淇淋及聖保羅Q餅，贈品豐富且具有嘉義特色；交通處處長鄭君健表示本次贈獎交通處特別推出今年度首次亮相的的限量版公車模型，每周將送出不同顏色的電動公車模型，此款公車模型系電動公車等比例縮小製作而成的，做工細緻且頗具收藏價值，模型迷千萬不要錯過。

交通處表示為鼓勵民眾、學生多加利用大眾運輸，即日起至6月30日止，刷電子票證即可免費搭乘中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線，希望民眾可以多多搭乘嘉義市電動公車，一起節能減碳愛地球。交通處更貼心提醒民眾，搭乘前可至公車動態網站或愛嘉義APP查詢( https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx )公車動態，以減少候車時間。詳細各站時刻表可至本府交通處官網及愛嘉義APP查詢。