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壯男抱43公斤女友狠摔+推倒　她「頭重創血流一夜」送醫亡

▲▼暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹一劉姓男子將僅43公斤的女友2度重摔在床上，並將她向後推倒在地，導致女友頭部重創，送醫不治身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹劉姓男子深夜到女友小婷(化名)家喝酒聊天，因發生口角，83公斤的劉男2度抱起僅43公斤的女友，重摔在床上，導致小婷頭部受創流血不止，後又推倒小婷，導致她後腦勺撞擊地面陷入昏迷，送醫後不治身亡。劉男被警方逮捕後坦承犯行，經新竹地院審理，依犯傷害致人於死罪，處徒刑8年6月，全案還可上訴。

判決書指出，劉男於去年11月27日凌晨2時許，到女友小婷住處房間聊天喝酒，因講到先前的感情問題，2人發生激烈口角，劉男憤而將小婷攔腰抱起，重摔到彈簧床上，力道之大，導致小婷反彈撞擊到床側牆壁，造成頭部左後側流血。

小婷滴著血到房外清理，劉男跟著清理她沿路滴下來的血跡，回房後2人又起口角，劉男無視小婷頭部傷勢，再次以雙手抱起小婷重摔在床，導致小婷頭部不斷流血。

劉男為請求原諒，騎車到便利超商買威士忌酒及義大利麵回來給小婷吃，結果不到2個小時又吵了起來，這次劉男用雙手全力推擊小婷，導致她向後跌倒，後腦勺重擊地面，血流不止陷入昏迷。劉男見小婷傷勢嚴重不知所措，先通知表姊到場，於清晨6時許打119將小婷送醫，同日下午3點，小婷因顱内、腦幹出血重傷不治，劉男遂遭警方逮補。

劉男在送醫過程皆不敢承認自己的暴行，稱與小婷喝酒醉吵架，他扶她時，因為小婷一直鬧、自己撞來撞去，有撞到頭。直到小婷過世，劉男因涉嫌重大被警方依殺人罪拘提，才坦承一切。

經新竹地院審理，劉男身高173公分、體重83公斤，而小婷身高約165至168公分，體重只有43公斤，劉男明知自己體型壯碩很多，也知道人體頭部脆弱，雖無殺人犯意，仍基於傷害目的將小婷重摔導致身亡，審酌劉男國小畢業，從事廚師、冷氣空調學徒等工作，月收入2萬，至今未與受害人家屬和解等狀況，依犯傷害致人於死罪，處徒刑8年6月，全案還可上訴。

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