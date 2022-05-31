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快訊／今增90死！本土+80656

▲▼5/30中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布新增80,656例本土個案；另增49例境外移入，確診個案新增90例死亡，死亡個案在連續5日破百之後首見沒有超過百例。本土病例方面有三縣市破萬，分別是新北市1萬4372例、台中市1萬0586例、高雄市1萬0380例，其他縣市都低於萬例。

▲▼5/31新增確診數。（圖／指揮中心提供）

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▲5/31新增確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之80,656例本土病例，為38,638例男性、42,001例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,372例)、臺中市(10,586例)、高雄市(10,380例)、桃園市(7,826例)、臺北市(6,707例)、臺南市(6,485例)、彰化縣(4,740例)、屏東縣(2,960例)、新竹縣(2,064例)、苗栗縣(1,970例)、新竹市(1,734例)、宜蘭縣(1,649例)、基隆市(1,631例)、雲林縣(1,610例)、南投縣(1,381例)、花蓮縣(1,295例)、嘉義縣(1,146例)、臺東縣(866例)、嘉義市(776例)、澎湖縣(263例)、金門縣(206例)、連江縣(9例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增90例本土病例死亡個案，為60例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、44例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月28日，死亡日期介於5月11日至5月29日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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