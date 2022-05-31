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他遭警強塞車廂丟催淚彈！雙腿癱軟慘死　巴西總統大讚：做得很棒

▲▼巴西男子遭警察押進丟了催淚瓦斯的後車廂。（圖／翻攝自推特）

▲巴西桑托斯遭警察押進丟了催淚瓦斯的後車廂。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名男子日前騎車在路邊遭員警盤查，結果警方誤以為他口袋中的精神科藥物是毒品，就直接將他半身押進警車的後車廂內，同時把催淚瓦斯丟進去，導致男子在眾目睽睽下掙扎窒息而死，引發人民怒火。結果巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）竟力挺警察表示，「他們做得很棒！」

根據《半島電視台》與《法新社》報導，巴西東北部塞爾希培州（Sergipe）38歲男子桑托斯（Genivaldo de Jesus Santos）24日和侄子騎車在路上遭警察攔檢，結果警察誤將他口袋內治療思覺失調症的藥物當作毒品，當場將他強行上銬，並把他半身押進警車的後車廂，同時把煙霧彈丟進車裡。

從網路上曝光的影片可以看到，桑托斯被兩名警察壓倒在地後，直接將他塞進後車廂內，車廂門緊緊壓著，陣陣白色煙霧從車廂內冒出，他不斷大聲吼叫，但警察都無動於衷，而露在外面的雙腿奮力掙扎一陣子後，直接癱軟沒有動靜，旁邊的群眾也不斷大喊著，「他們（警察）要殺了他！」

桑托斯的姪子表示，警察在桑托斯的口袋裡找到藥物時，他顯得非常警緊張，「我有告訴他們那是精神科藥物，但他們都無動於衷，他們往車子裡丟了汽油彈，後來要移送去警局時，我的叔叔已經失去意識。」

▲▼巴西群眾上街抗議警察執法過當。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西群眾上街抗議警察執法過當。（圖／達志影像／美聯社）

桑托斯緊急送醫後仍宣告不治，當地法醫向《美聯社》表示，根據初步屍檢報告，桑托斯是死於機械性窒息（mechanical asphyxia）導致的呼吸衰竭，但目前無法判定窒息的直接原因，也不清楚是如何發生的。

桑托斯的家屬痛訴，他患有思覺失調症已經20年，長期依靠藥物治療。巴西聯邦公路警察（PRF）在聲明中指出，桑托斯表現出攻擊行為，並積極抵抗要求他路邊停車的警察，而警方將他固定住後，使用了「攻擊性較小」的武器來阻止他，從頭到尾沒有提到車子裡的白色煙霧。

這樣的說法引起全民激憤，長久以來對巴西警察執法過當的怒氣一次爆發，數十位群眾聚集在事件發生的地點封鎖道路、焚燒輪胎、揮舞著尋求正義的標語抗議。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

巴西總統波索納洛30日力挺警察表示，「我對發生的事情感到遺憾，但PRF的工作表現非常棒，毫無疑問，正義會得到伸張，我們都希望這樣。」他接著說，「不應該誇飾這起案件，這起案件也不應受到新聞媒體壓力，因為媒體總是和罪犯站在一起。」

塞爾希培州法醫研究所會在10日內將詳細驗屍報告提交給警方，目前涉案人員均被停職，檢方已對此案展開刑事和民事調查。獨立組織巴西公共安全論壇（Brazilian Public Security Forum）表示，這起事件的殘忍程度震驚巴西社會，暴露出警方缺乏進行標準程序的訓練。

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