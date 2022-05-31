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太陽光電四倍增計劃提早8月達標還超標　台中再創低碳里程碑

▲▼太陽光電四倍增計劃提早8個月不但達標還超標，台中再創下低碳里程碑。（圖／台中市政府提供，下同）

▲太陽光電四倍增計劃提早8個月不但達標還超標，台中再創下低碳里程碑。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府以「藍天白雲、清淨家園」為目標，積極推動再生能源發展，其中太陽光電建置成果亮眼，市府從2018年訂定太陽光電倍增計畫，成立太陽光電推動小組，原訂2022年底達成太陽光電四倍增即裝置容量465MW的光電設置，經台電公司統計顯示，台中太陽光電四倍增不但在今年4月達標，而且超標，總裝置容量已達470MW，為台中市太陽光電發展畫下漂亮里程碑。

▲▼太陽光電四倍增計劃提早8個月不但達標還超標，台中再創下低碳里程碑。（圖／台中市政府提供，下同）

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經發局長張峯源表示，為落實盧市長清淨家園的願景，努力讓台中空氣清新潔淨，市府秉持「先公後私、先大後小」理念，由市政府率先建置太陽光電、推動綠能屋頂、太陽光電補助、力推工廠屋頂種電及用電大戶規範等政策，截至今年4月底台電公司資料，台中再生能源裝置容量再度蟬聯全台第一，其中太陽光電裝置容量達470MW，年增裝置容量由2020年六都第4，進步至2021年六都第3。

市府表示，預估年產出綠電可多供給15萬戶一般家庭年用電量，換算每年減碳量約30萬公噸，相當於種植1600萬棵樹，或建置56座台中都會公園的固碳量，台中太陽光電將全力朝2030年達1GW（十億瓦）願景前進，期盼透過市民共同參與方式，除了為生活環境出一份力，還可享受售電經濟效益，期盼發展台中低碳綠能特色，成為宜居風光城。

張峯源進一步表示，台中市已完成永續低碳政策3部曲，第1部曲是市府2021年1月簽署《氣候緊急宣言》，向世界宣示體認到地球面臨氣候緊急困境；第2部曲為2021年9月公布「2021台中市自願檢視報告」；第三部曲為2022年4月公布「2050台中市淨零碳排路徑」，皆為台中就淨零碳排、永續發展進行自願檢視，並將逐年發表及滾動檢討，要求達到一定期程及目標。

台中市政府展望未來積極推動多元再生能源發展，以太陽光電、風力、水力為主軸，輔以生質能及廢棄物等再生能源，持續「增氣、減煤、展綠」來推動綠能，邁向環境永續之願景。

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