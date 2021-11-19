竊賊三番兩次偷飆漲電纜線　警方暗夜埋伏宵小措手不及被逮獲

▲內埔警分局員警埋伏逮獲兩名涉嫌行竊電纜線竊賊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際銅價上漲，曾、尤兩姓男子涉嫌選定太陽能光電廠銅線行竊，被埋伏的內埔警分局發現，其中一人被當場壓制，一人逃跑20多公尺，仍被警方逮獲，訊後依竊盜罪等嫌送辦。

隨著原物料價格攀升，帶動廢五金等原料價格高漲，宵小行竊目標轉往光電廠電纜線，造成各地電纜線竊案上升。

內埔警方接獲廠商報案，指其位隘寮地區的光電廠內銅芯電纜線遭竊，警方獲報到場查看，發現遭竊賊剪斷電纜線尚遺留在現場研判應是竊賊來不及帶走的電纜線並猜測竊賊會返回將遺留電纜線取走，立即編排連日深夜埋伏勤務，等候竊賊重返舊地。

經多日深夜埋伏，日前凌晨2時許，警方看到2名男子躡手躡腳進入光電廠，並準備將地上遺留的電纜線載走時，埋伏許久的尤姓警員立刻飛撲而下，將正在行竊的曾姓男子逮捕。

另一名阮姓男子雖在驚嚇中見警察查緝，隨即拔腿往檳榔園逃逸，警方隨及緊追在後在20公尺處將他獲，查扣電纜線及相關作案工具，另一名曾姓男子身上查獲安非他命毒品一包，全案依加重竊盜罪及毒品案移送偵辦。

內埔分局長蘇偉荃表示，轄區地廣人稀處多設有光電廠及太陽能發電設備，警方不僅加強光電相關廠房巡視及深夜時段巡邏，並追查銷贓管道以打擊電纜線竊盜犯罪集團，以維護社會治安，保障民眾財產的安全。