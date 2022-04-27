招商防疫並重　台中8項指標連三季奪冠經濟長紅

▲▼面臨嚴重疫情，台中仍然能招商防疫並重，8項指標連三季奪冠，經濟一路長紅。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後，儘管面臨全球嚴重疫情，在招商與防疫並重下，台中經濟一路長紅，台中市政府今天強調，截至今年4月，台中不僅投資金額高達1兆477億元，最新出爐的經濟部統計資料更創佳績，今年第1季以8項經濟指標連三季穩坐全國第一，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標蟬聯八季冠軍，領先六都。

「新冠肺炎肆虐，台中經濟挺得住！」經發局長張峯源指出，8項經濟指標包括公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數、投資台灣三大方案家數與最低失業率等。這次公司登記實收資本額成長率5.53%、公司登記家數成長率4.24%、商業登記家數成長數5,247家、商業登記資本額成長11.7億元。

此外，製造業數據也持續攀升，109年至今年3月，全台累計新登記工廠家數達1萬5718家，台中高達3557家，占比將近23%；特定工廠登記截至今年4月22日止，累計受理案件約1萬169件，登記及納管核准件數約4421件，顯示無論是製造業或商業都持續蓬勃成長，讓台中失業率僅3.9%，六都最低，截至今年4月，經濟部投資台灣三大方案家數已累計245家，創造超過2萬2千個就業機會。

張峯源表示，經濟指標最能忠實反映城市發展狀況，現今各都市競爭激烈，2項指標奪冠已屬難得，台中面對疫情考驗，108年第四季3項指標居冠，到現在8項指標連三季居冠。除歸功於台中良好的投資環境外，產業屬性以出口導向為主也是一大主因，財政部近期宣布台灣出口連21紅，台中尤其以自行車零組件、金屬及其製品國際買氣旺盛。

經發局表示，《天下雜誌》最新民調顯示，台中在幸福城市榮獲六都第二名；而《聯合報》針對城市的居住幸福感調查，台中以90.6%榮獲最幸福城市。盧市長「前店、後廠、自由港」富市三經濟政策已奏效，重大建設逐一落實展現高度行政魄力，包括大智路打通創下「全台最大住商大樓拆遷案」典範、「台中國際會展中心」與「台中綠美圖」順利開工、「中捷綠線」開通營運，吸引企業深耕台中加碼投資。

經發局也說，根據統計，台中近3年平均每天湧入9億元投資並增加58個就業機會，市府招商引資及建設腳步不停歇，將以踏實的建設及活絡的經濟，為市民打造宜居樂業的幸福城市。