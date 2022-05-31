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「確診給藥全程式」服務　奇美醫院居家照護突破1萬人！

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名90多歲的林姓阿公、兩位10多歲孩子以及1位外籍看護同時快篩陽性，預約奇美醫學中心視訊疫病門診，經過整合醫學中心主任蔡岡廷進行確診通報，且經評估後，為阿公開立抗病毒藥物及另外3人的治療藥物，並通報衛生局安排居家照護，開始為林家人進行1週居家關懷。

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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新冠肺炎疫情肆虐，台南市確診者人數不斷攀升，為了不拖垮現有醫療量能，奇美醫學中心將「分艙分流」的執行概念融入到確診者的居家照護，不僅提供即時醫療服務，更避免短時間內激增湧入的確診者癱瘓急性醫療作業，保留充足的醫療量能。

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美整合醫療中心主任蔡岡廷指出，對病人來說，「家裡」是最好的療養環境，疫情當下，配合防疫醫療分級政策，妥善照顧在家療養的確診病人，是奇美醫學中心的目標與職責。有鑑於此，奇美醫學中心結合基層院所，針對確診而需要居家照護的病人，提供視訊診療進行確診並開立藥物的「確診給藥全程式」服務，確診病人的醫療照護不打折。

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美整合醫療中心長期致力於「全程式照護與醫療」垂直整合，將醫院急性醫療銜接至社區居家長期照護，2022年以「從急診、住院到居家醫療，照顧病人到終老的全程式整合照護」模式獲得SNQ標章肯定。在新冠肺炎疫情中，奇美整合醫療中心團隊根據以往的經驗，迅速成立了社區應變中心，4月26日率先開始在台南進行確診者居家照護，配合台南市政府成立的集中檢疫所與奇美醫學中心專責病房，將醫院與社區連結成更完整的全程照護流程，也讓居家式照護服務變成疫情下不可缺少的重要一環。

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡岡廷主任指出，奇美醫學中心除原有的各科視訊診外，政府5月26日宣布快篩陽視同確診當天，立即開設專門的「視訊快篩陽疫病門診」，病人快篩陽性後即可透過視訊方式進行確診通報，第一時間為高風險病人開立抗病毒藥物。當病人開始隔離後，整合醫療團隊也會立即提供確診者居家照護，由專門的醫護人員每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行病情評估與關懷，直到康復為止。4月26開始至5月底服務超過1萬例的居家照護個案，其中高齡者、兒童或罹患慢性病的高風險個案超過三分之一。

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除提供確診、開藥、居家照護的全程式服務外，奇美醫學中心也與基層院所合作，接受基層確診後轉介來開立抗病毒藥物的病人。奇美醫學中心藥劑部部長蘇慧真表示，新冠肺炎抗病毒藥物的使用，除了需要注意病人的肝腎功能外，也要考慮同時併用的藥物，如常見與三高用藥之間的交互作用，必須要作藥物劑量的調整及病人詳細的服藥衛教。

奇美醫學中心備有兩種口服抗病毒藥物，目前已有450位病人接受抗病毒藥物治療。藥劑部安排專責藥師針對開立藥物的病人，利用智慧資訊程式即時進行雲端用藥比對，避免藥物交互作用，守護病人用藥安全。

▲奇美醫學中心整合醫療中心醫師，利用遠端視訊診療居家照護病患，照護應變中心的個管師，每日以電話、簡訊或LINE推播訊息進行關懷直至康復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡岡廷主任表示，在疫情爆發時，居家照護及視訊診療量暴增，奇美醫學中心目前每週有超過6百次的視訊診療量以及2500位以上的居家照護新案，利用智慧科技輔助為民眾帶來更優質的照護服務，也在疫情期間讓居家照護發揮更大的功能。嚴峻的疫情下，奇美醫學中心更持續秉持關懷、專業、效率的精神，主動積極與社區基層院所合作，為台南鄉親提供高品質的醫療照護及關懷。

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