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12星座6月「戀愛運排行」出爐！第一名將遇命定之人

▲情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲6月時，某些星座在感情運勢將有升溫跡象。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

6月來臨了夏天也到了，在氣溫逐漸上升的同時，有幾個星座的愛情運勢也悄悄跟著升溫。日本網站「占TV」就分析排行出十二星座在6月的愛情運勢，處女座的朋友可試著揮別以往的愛情傷痛，向下一個桃花邁進，而天秤座要在生活中找到自己的平衡。

第12名：天秤座

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忙碌的天秤座朋友，試著在戀愛、生活、工作、學業取捨，並從中找到自己的步調，再談場戀愛也不遲。

第11名：水瓶座

天秤座的朋友在這個月可以多跟家人相處，愛情運勢在六月不顯著。

第10名：射手座

射手座的朋友們在六月不一定要急著談場戀愛，可以透過虛擬戀愛，來替自己上一場感情的課，來提升內涵。

第9名：牡羊座

六月的牡羊朋友，其他運勢都還不差，可惜唯有戀愛運呈現尚未成熟的態勢。

第8名：雙子座

多愁善感的雙子座，在六月可以來一場尋找自我的心靈之旅，透過找到全新的自己，戀愛觀也煥然一新。

第7名：獅子座

個性外向直接的獅子座，或許在心儀對象面前比較害羞，但若將你直率的一面展露在他面前，或許可以向前邁進一大步。

第6名：雙魚座

若一直單身的雙魚朋友，可以多多留意周遭有沒有追求者，不要錯失任何愛情的契機喔。

第5名：巨蟹座

六月的巨蟹座，該試著為自己的愛情有所行動，可以增加與心儀對象的聊天機會，或許能讓你看起來更有自信。

第4名：天蠍座

天蠍座的朋友們，試著在心儀的對象面前，展露出自己最好的一面，讓心儀的對象能夠對你的第一印象加分。

第3名：處女座

或許你還活在過去的感情傷痛中，但在新的月份到來，試著克服愛情的痛苦，向前邁出一大步，即使想起傷痛，也不要被它困住，朝著尋求的理想與浪漫邁進，這個月份的處女座朋友，為了遇見下一段愛情，必須讓自己脫胎換骨，揮去以往的陰霾，這樣才有機會把握住好桃花。

第2名：摩羯座

雖然摩羯座的人在6月時會很繁忙，不過在忙碌的日子裡總能尋到一些樂趣。同樣在感情方面，不管你面對怎麼樣的愛情，都能用自己的方式去享受愛情了，你也能夠像玩遊戲般克服愛情的障礙，並且能從中找到愛情的驚喜與樂趣，關鍵是你的行動力，好好把握與心儀對象共處的機會。

第1名：金牛座

6月將會是金牛座的朋友們愛情運很旺的月份，命中注定的那個人或將現身，心可能會被你平常努力工作的一面給吸引住，所以工作上不要鬆懈下來，也不要太自傲，保持著平常努力工作的模樣就好。特別是在6月中旬時，將會有提示告訴你那人會是誰，總之維持著往常的幹勁，就能散發出屬於自己的光彩。

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