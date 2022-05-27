3星座下半年遇感情危機！巨蟹面臨愛情與麵包抉擇...牡羊變數多

▲3星座下半年感情狀態不穩，要多多用心經營。（圖／取自免費圖庫freepik）



實習記者林郁婷／綜合報導

情侶之間不會只有甜蜜的過程，有時也難免會發生爭執。星座運勢網站「星座愛情運勢」就分析指出，下半年有3個星座需要注意感情問題，分別是巨蟹座、牡羊座及摩羯座，不管遇到什麼事，都要多和另一半互相溝通，兩人共同面對困難，一定能讓感情更加穩固！

1.巨蟹座

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座今年非常有利於出外求學、個人提升和結婚生子，特別是上半年，積極努力的態度讓你有新的可能，但也會因為太多事情同時發生，而讓人有分身乏術的無力感。

有些人今年可能面臨愛情與麵包的抉擇，在現實、工作和家庭的壓力下，讓你開始懷疑是否要繼續這段感情，尤其是準備結婚的情侶更有可能碰到，而已婚夫妻則是可能會突然懷孕，開心的同時也有甜蜜的負擔，什麼問題都能引發爭吵，對感情非常不利。

貼心建議：雖然過程可能一波三折，但只要用心和積極的態度去面對，一定能迎刃而解。

2.牡羊座

牡羊座今年的感情運勢呈現「先抑後揚」的趨勢，變數不斷，如果在感情中一直都很不滿和不安，也得不到滿足，那麼今年可能累積到極限後爆炸，最後和這段感情說再見，但好處是，更了解自己究竟適合怎樣的伴侶。

除此之外，也能趁這個機會改進自身缺點，像是意識到自己可能不太成熟、過於單純或是在經營感情上缺乏經驗，如果過去的你長期依賴某人，今年的變化能讓你踏出舒適圈，變的更加獨立。

貼心建議：反省和檢討是好事，但也不要因此否定自己，或對愛情感到失望，感情的事情，沒有絕對的對錯，只有適不適合。

3.摩羯座

摩羯座今年的感情生活不是很順利，糾紛很多，主要原因為情緒不夠穩定，對身邊的人總是忽冷忽熱，而影響彼此的感情，切記！在戀愛關係裡，自尊心太強絕對不是什麼好事，該低頭時就要低頭。

另外一部分的摩羯座則是因為「太懶」，像是想脫單但嫌麻煩於是就算了、想挽回前任也覺得麻煩就又算了，最後什麼都沒解決，還讓問題越來越嚴重。

貼心建議：雖然感情不是生活的全部，但如果不花心思經營，就容易失去，因此請拿出耐心，不要怕麻煩，也要記得穩定自身的情緒。