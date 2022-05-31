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Google Pixel 7原型機現蹤　外框改用金屬框架

▲Google Pixel 7外框改採金屬設計。（圖／取自9to5mac）

▲Google Pixel 7原型機現蹤。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

Google I/O開發者大會中，最新旗艦機 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro的首次亮相，不過現在 Pixel 7 的原型機也出現在 eBay 上。根據外媒9to5google報導， eBay 上出現一個商品，表示是 Pixel 7 的原型機，不過在發表不久後，這個產品已經被刪除。

從圖片中看來，原型機為顏色「黑曜石」的模型，配有光滑的玻璃背面和Google之前展示的新金屬條型鏡頭模組。由於Google已經正式展示 Pixel 7 的設計，在 eBay 並沒有獲得太多額外的訊息，不過也能確認 Pixel 7 取消 Pixel 6 上的的磨砂黑框設計，變為有紋理的金屬框架。

▲Google Pixel 7外框改採金屬設計。（圖／取自9to5mac）

▲外框改採金屬設計。（圖／取自9to5mac）

從圖片中還可以看到，手機的反光倒影中，拍攝照片的人使用 Pixel 7 Pro拍攝，可以看到指標性的條型鏡頭模組。

網頁上提到，手機已經運行 Android 13 和處於開發階段的Pixel應用程式，除此之外，可以看到 Pixel 7 將擁有 128GB 的​​存儲空間，如同外界預測。Google已經確認 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 將於秋季發布。Pixel 7 規格將包括第二代 Tensor 晶片組。

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