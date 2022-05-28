Google Pixel 7螢幕規格曝光　外媒：將有3項改變

▲Google Pixel 7螢幕規格曝光。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google最新旗艦機Pixel 7系列在I/O 開發者大會上預告將會推出，不過尚未公開詳細資訊，外媒9to5google也曝光最新規格，報導中提到，即將推出的旗艦手機準備使用與 Pixel 6 系列相同的顯示螢幕，不過將會做調整。

雖然Google還沒有分享很多關於 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 的訊息，包括內部規格，甚至手機正面的樣子，不過目前在 Android 開源項目中發現代碼，該代碼顯示 Pixel 7 系列上使用的顯示器。

報導指出，Google創建兩個新的顯示驅動程序，一個標記為C10，另一個標記為P10，這是Pixel 7 和「Cheetah」和「Panther」代號的簡寫版本，從代碼中可以看出下一代 Pixel 手機相當精確的螢幕規格。

較小的 Pixel 7 將配備 1080 x 2400 顯示螢幕，搭配 90Hz 螢幕刷新率，而 Pixel 7 Pro 將配備 1440 x 3120 顯示螢幕，最高 120Hz 的刷新率，與去年的 Pixel 6 系列相同。代碼中指示 Pixel 7 和 7 Pro，使用與其前身完全相同的三星面板，分別為 S6E3FC3 和 S6E3HC3。

不過， Pixel 7 的尺寸比 Pixel 6 小一點，因此螢幕將窄 1 毫米，短 2 毫米。同時，Pixel 7 Pro 的顯示螢幕尺寸與 Pixel 6 Pro 相比沒有變化。不過Pixel 7 Pro 似乎獲得原生 1080p 模式，讓 Android 通過以 1080p 播放所有內容並讓面板節省電量。而在功能調節上，Google 預計將讓 Pixel 7、7 Pro 的新螢幕，有不同於上代的顯示亮度與功耗。