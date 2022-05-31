記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市的地點選在自由廣場，卻遭台北市長柯文哲批評，「這是很白痴的命令！」心臟血管外科醫師吳欣岱隨後在臉書PO文，並分享台北市議員許淑華公布的5歲以上各縣市疫苗接種率數據，台北市是墊底的，讓她忍不住反過來質問柯，「兒童疫苗施打率你不趕快想辦法拉起來，是在哈囉？」

▲吳欣岱期盼台北市能加速提升兒童疫苗接種率。（合成圖／翻攝自吳欣岱臉書、記者李毓康攝）

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針對5至11歲兒童疫苗接種規劃，台北市政府安排在各校進行接種，並預計在6月3日以前全部打完；但指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市的地點選在自由廣場。對此，台北市長柯文哲批評，「這是很白痴的命令！」台北市副市長黃珊珊也直言，自由廣場有很多快篩陽性的民眾，他們不建議兒童到這裡打疫苗。

不過，心臟血管外科醫師吳欣岱30日在臉書PO文表示，「柯文哲為什麼一直要用一種批踢踢鄉民的方式，評論中央幫他擦屁股的動作呢？」台北市行政資源豐富，之前國民黨、民眾黨拿「很多孩子走了」的爭議進行評論，結果柯市長卻說中央規劃在自由廣場開設兒童疫苗大型接種站是很白痴的命令，「兒童疫苗施打率你不趕快想辦法拉起來，是在哈囉？」

▲六都兒童疫苗接種率比較。（圖／翻攝自Facebook／台北市市議員許淑華，下同）

吳欣岱還貼出台北市議員許淑華公布的5歲以上各縣市疫苗接種率數據，結果發現，截至5月28日統計，台北市5至11歲兒童完成第1劑疫苗接種的比率只有14.4％，其他直轄市依序是桃園市19.3％、新北市24.5％、台中市30.2％、台南市31.6％、高雄市33.6％，台北市不僅是六都之中最低的，在全國排行中也是墊底的。

吳欣岱認為，榮總跟中央願意出來幫忙擦屁股，「閉嘴乖乖懷著感恩的心不好嗎？」之前成人疫苗開打，就有很多雙北的孕婦醫師跟醫療人員要到外縣市才打得到，「不要讓兒童重蹈覆徹好嗎？爸媽帶小孩不累嗎？多一個選擇不好嗎？也是啦！無政府狀態大家反而找不到人罵，現在要設大型施打站，做不好還可以挑毛病，何樂而不為呢？」

▼全國疫苗接種率。點圖可放大。