桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

記者黃翊婷／綜合報導

BNT兒童疫苗即將開打，桃園市政府昨日（30日）晚間公告放寬預約年齡，5至11歲的兒童都能預約施打，目前總共有2場接種場次，6月1日的場次請在5月31日下午4點前完成預約，6月2日的場次請在6月1日下午4點前完成預約。

▲桃園兒童BNT接種放寬年齡限制。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦、桃園事，下同）

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桃園市長鄭文燦表示，桃園將在6月2日開設5至11歲兒童BNT疫苗的大型接種站，規劃在桃園巨蛋站、中壢陸軍專科學校進行接種，家長可以透過市府的線上表單預約，預計2站可施打約5000人次，若表單預約而滿，會視情況再加開。

桃園市政府也透過臉書公告，BNT兒童疫苗預約年齡放寬，5至11歲的兒童都能施打，請家長先上網預約，並於接種日持孩子的健保卡到場打疫苗，詳細場次訊息如下：

● 6月1日（週三）接種場次：請於5月31日下午4點前完成預約

接種時間；上午9點至下午4點（中午休息1小時）

接種地點：

1、桃園區青溪國小（桃園區自強路80號）

2、八德區大成國小（八德區廣福路31號）

3、平鎮區新勢國小（平鎮區延平路一段181號）

4、楊梅區楊明國小（楊梅區中山北路一段390巷50號）

● 6月2日（週四）接種場次：請於6月1日下午4點前完成預約

接種時間：上午8點至下午5點（中午休息1小時）

接種地點：

1、桃園巨蛋接種站（桃園區三民路一段1號）

2、陸軍專科學校（中壢區龍東路750號）

桃園市政府5至11歲兒童BNT疫苗接種線上預約表單：https://reurl.cc/NAxWXe