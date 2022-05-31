新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通聯

▲新北2歲童恩恩病逝。（圖／翻攝當事人臉書）

記者葉國吏／綜合報導

新北市中和2歲男童恩恩確診，不幸於4月19日凌晨病逝。恩恩爸爸在30日深夜於臉書寫下530字，先是感謝指揮官陳時中，不過又提到新北副市長劉和然，表示沒有允諾到他的需求。

恩恩爸爸先是感謝陳時中部長「今天有明確的說明『事發當時有錄音存檔，一年內都可以調閱』，希望衛生福利部疾病管制署在接到我申請文件後，能夠讓我調閱所要求的資料，讓我們能了解當時發生的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來恩恩爸爸也感謝新北市副市長劉和然「北市政府一定會整理好相關資料，按照相關的規定和做法，針對家長需求來做回應」不過恩恩爸爸強調，他要的不是回應，而是要調閱完整的紀錄資料，以進一步釐清真相。

▲恩恩爸發文。（圖／翻攝臉書）

以下恩恩爸爸臉書全文：

晚安！謝謝各位關心恩恩的朋友們，以及幫忙辛苦發聲報導的媒體朋友們，您們對於恩恩事件的關心以及對於我們夫妻的鼓勵，加添了我們在追求真相的道路上的信心。

原本對於公開向新北市政府以及衛生福利部索取真相，讓我們的內心一度忐忑，畢竟我們是來自於平凡的家庭，不知道在追求真相的道路上會遇到多少艱辛，是您們的鼓勵，讓我們更有信心追求真相的水落石出。

我們夫妻感謝陳時中部長，今天有明確的說明「事發當時有錄音存檔，一年內都可以調閱」，希望衛生福利部疾病管制署在接到我申請文件後，能夠讓我調閱所要求的資料，讓我們能了解當時發生的事情。

我們夫妻也感謝新北市副市長劉和然先生的說明，他說新北市政府一定會整理好相關資料，按照相關的規定和做法，針對家長需求來做回應。但我們想要強調的是，不是「回應」，而是進一步承諾讓我們夫妻調閱所需要的完整紀錄資料，以進一步地釐清真相。

我相信最慢在6/1星期三，衛福部疾管署和新北市政府，應該要已經收到我們夫妻寄發的公開資料申請文件，並可以依照政府資訊公開法的規定提供我們所需要調閱的資料，內容含蓋通話紀錄以及通話錄音。

最後感謝主讚美主

祢的大能施加在我們全家人的身上

馬太福音 10:26

「所以不要怕他們，因為被遮蓋的事沒有將不被顯露出來的，隱祕的事也沒有將不被知道的。